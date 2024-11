Njen plan sprovodi od... Hitno oglašavanje Marka Đedovića, brutalno opleo po Jeleni Ilić, pa otkrio njene skrivene namere

Osuo rafal!

Rat Jelene Ilić i Ivana Marinkovića od kako su potpisali papire za razvod braka ne prestaje. Naime, njih dvoje su tokom sinoćnje emisije jedno drugom izneli niz uvreda u šta se umešao i Uroš Rajačić.

Tim povodom se za Pink.rs oglasio Marko Đedović koji je dao sud o sukobu Ivana i Jelene:

- Mislim da Jelena sprovodi svoj plan od večeri kad su imali se*s pred ulazak u rijaliti, a to je da kad nije mogao dogovor da uspe, mislim da je krenula emotivnom manipulacijem ovo promašenog slučaja od oca, sina i muža Ivana Marinkovića, ali da i dalje ima osećanja prema Piratu, ovo je klasična manipulacija najvećim blamom koji se ikada pojavio na TV-u. Dok su zajedno, napadaju sve i najniže vređaju učesnike, Jelena njega ne može očima da gleda samo se plaši da je ne vređa da ga ne bi tukla i gubila pare ili bila diskvalifikovana, jer je Ivan spreman na sve to samo da je ne gleda sa drugim, to mi je rekla i pre ulaska, da ona ne može da izdrži uvrede porodice i da treba da pazi na sestrinu trudnoću - rekao je Marko pa dodao:

- Upravo to sprovodi u delo, a on se hvali inteligencijom, smehotresni pijanac kog su se i deca odrekla ,ali za utehu ima dva hejt profila da ga podrže, mada mislim da ni njih više nema blam!

Autor: N.B.