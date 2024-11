Ovo nije očekivala: Đole izvršio detaljan pregled Milenine šolje, otkrio s kakvim se problemima suočava! (VIDEO)

Nije joj lako!

Đole Kralj rešio je da pogleda u šolju Mileni Kačavendi, te joj je otkrio šta joj je u njoj zapisano u budućnosti.

- Aladinova lampa se vidi. Ostvariće ti se neka velika želja. Vidim i da ćeš uskoro na sud, ne znam s kim, ali vidim to. Petao ti znači da ćeš čuti nešto loše, iznenadićeš se. Sav teret koji imaš u sebi, nikako ne možeš da izbaciš. Jako si zabrinuta za neku mlađu, mušku osobu, mislim da ti je to sin. Sova je znak da si mudra i da ćeš doneti neku odluku. Jako ti majka nedostaje, to se vidi. Bićeš jako besna. Neki muškarac želi da ti priđe, ali se plaši, boji se da ćeš ga odbiti. Imaš duha ovde, neko te posmatra. Vidim ovde trudnu neku devojku, biće neke prinove. Moguće da će se neko od tvojih sinova ostvariti u ulozi oca. Balerina je znak gracioznosti. Ideš na dug put nakon rijalitija, koji će biti ostvarenje tvojih snova i ciljeva - kazao je Đole.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.