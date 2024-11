Pustili mašti na volju: Gruja i Aleksandra se propituju vrelih pitanja, sve bliži poljupcu (VIDEO)

Ne gube vreme!

Aleksandra Vučenović i Nikola Grujić Gruja odlučili su da igraju istinu - izazov, te su jedno drugom postavljali

- Ajde da igramo istinu, izazov - rekao je Gruja.

- Ajde šta ti se svidelo kod mene na prvi pogled? - upitala je Aleksandra.

- Kupila si me jer si iskrena, sve stvari si mi otvoreno rekla. Pored toga si mnogo jaka, a znam da si emotivac. Te stvari su bitne za zajednički život. Nisi tračara, nisi sujetna, nisi ljubmorna i zavidna. Ništa nisam negativno video kod tebe sem nervoze, ali razumem i to - rekao je Gruja.

- Sad ti pitaš - rekla je Aleksandra.

- Šta ti se najviše dopada kod mene? - upitao je Gruja.

- Volim što si požrtvovan i pažljiv. Predobar si generalno, nije mi bitno kakav si prema drugima, već samo prema meni - rekla je Aleksandra.

- Sad ja pitam. Od 1 do 10 koliko se suzdržavaš da me ne poljubiš? - upitala je Aleksandra.

- Do pre dva dana je bilo 10 od 10, ali sad 5 od 10. Rekla si mi neke stvari i više nisam fokusiran na to - rekao je Gruja.

- Znam - rekla je Aleksandra.

- Koliko dana ću još čekati da dođeš da spavamo zajedno? - upitao je Gruja.

- Pa iskreno sad ne bih, ne znam da li će to biti 5, 10 ili 15 dana - rekao je Gruja.

Autor: N.P.