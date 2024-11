Kako si debela, kao svinja: Ena Čolić izgorela od besa, Peja je opet ponizio! (VIDEO)

Ne može da veruje šta ju je snašlo!

Ena Čolić otkrila je Slađi Poršelini Lazić da je pobesnela na Jovana Pejića Peju jer ne zna nikad da joj kaže nešto lepo, a na sve to joj je rekao i da je debela kao svinja.

- Gde je Peja? Je l' se naljutio? - pitala je Slađa.

- Ja sam se naljutila. Mora malo da uskladi loše i dobre stvari koje mi govori, ne može samo loše da mi govori. Kao non stop se šali, a gde su lepe stvari? Mene najviše nervira što mi drugi daju više pažnje od njega. Došla sam i legla preko njega i grlimo se tu i on mi kaže: "Kako si debela", ja sam počela da se smejem, a on mi kaže: "Kao svinja". On kaže devet loše stvari, pa jednu lepu i ja se kao oduševim na tu lepu. Rekao je da se šalio, ja sam otišla - govorila je Ena.

- Što to Terza nekad ne kaže Sofiji? - pitala je Poršelina.

- Pa da, što ne kaže? Svi sve najlepše, a on meni tako odvratno. Mrš, bre - besnela je Čolićeva.

Detaljnije u nastavko ovog teksta.

Autor: A. Nikolić