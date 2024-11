Mnogo mi je to falilo, a bežala je od mene: Gastoz stavio srce na dlan i otvorio se o Anđeli Đuričić, pa izrešetao Kadru (VIDEO)

Nikad iskreniji!

Nakon kratkih reklama, voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o Anđeli Đuričić.

- Koliko se ona promenila prema tebi ove nedelje - pitao je Darko.

- Naravno da mi znači i da mi prija, ali kako da ti kažem, mislim da je sada iz fazona: "okej dečko, osvojio si me, ali hajde da vidimo da li ćeš biti normalan". Mene niko ne zanima ovde i ne vidim gde bih mogao da budem loš. Nisam izgubio sebe, dobio sam nju, dobar sam sa svima. Uspeo sam sve, sada je sve top - rekao je Gastoz, a onda je progovorio o potencijalnim problemima:

- Potencijalni problemi, za sada ih ne vidim, sigurno će ih biti, spreman sam. Ne reaguje na moje gluposti, drugi problem ne može da bude...Ja treba da budem inicijator...Za sada je mirno. Kako ja sebi da garantujem da ćemo biti ovakvi? Lepo je za sada i neka ide u tom smeru. Meni je to mnogo falilo. Bežala je ona od mene itekako, od samog početka. Sećam se kada sam prišao tamo kod njenog dela, rekao sam joj: "Hoćemo da idemo dalje ili ne", onda je bilo da ćemo pričati. To veče smo otišli u krevet i krenulo je sve na bolje - rekao je on.

- Kako reaguju drugi ukućani na vaše zbližavanje - pitao je Darko.

- Bebica nas je video, ispao je šmeker i nikome nije rekao. Mislim da se to čuje...Svesni su u Odabranima da ima više od delfina i sve ostalo, ali su iz fazona: "Radite šta hoćete, nećemo da vas drukamo"...Znam da je drago ovim mojima iz klana, i dalje su u fazonu kada će nešto konkretno. Karić me iznenadi uvek što se cima oko nas uvek, a treba da ga zaboli za nas - rekao je on.

- Šta se dešava sa tobom i sa Kadrom - pitao je Darko.

- Za razliku od mene, Kadra je nešto kao mističan, ne smatram da je on tako nešto tajanstven, on se krije od konflikta...On može da filozofira koliko hoće, ja ga čekam! Ja sam mu skrenuo pažnju na ponašanje, jer kako je ušao dobijao je tišinu kada priča, super sve, a onda je počeo da se kanali. Kada sam mu ja to rekao, shvatio je da je provokacija, rekao je šta je mislio. Ovakvo mišljenje, ne, nisam znao, ali je mislio da sam ga ja isprovocirao - rekao je Gastoz.

- Šta se još novo dešava u Beloj kući, Peja i Ena su konačno u vezi - rekao je Darko.

- Ja sam rekao Peji: "Daj molim te brate više". Super su mi, ja sam od početka bio za njih. Obistinilo se ono da je Ena dobra osoba, da je duhovita, zanimljiva i detinjasta. Dečije igralište polako, otišao svako na svoju stranu - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić