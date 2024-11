Zaboravili smo njen nadimak Buđolina: Slađa isprozivala Jelenu, podsetila je na njenu vrelu akciju u Rajačićevim kolima! (VIDEO)

Izrešetala je!

U toku je anketa, a učesnici biraju najbeskrupulpzniju osobu u ''Eliti''. Slađa Lazić Poršelina sledeća je na redu da izlaže.

- Prvo mesto je Jelena, naravno. Zaboravili smo njen nadimak Buđolina, žena koja je prevarila muža na televiziji. Iscenirala je fizički kontakt, čula sam da je i oralno zadovoljavala Rajačića. To nije bilo lepo, pošto je ona bila moralna žena. To je jadno i bedno, ali tebi će to oprostiti tvoj drug. Rajačić nije demantovao s*ks s tobom u kolima. Druga osoba je Ivan, ove sezone je ispoljavao samo agresiju. Treća osoba je Rajačić - rekla je Slađa.

- Prva osoba na ovoj anketi ću verovatno biti ja. Prva osoba je Bebica, jako je surov u svojim komentarima i u vređanju. Druga osoba je Rajačić, treća osoba je Ivan - rekao je Terza.

- Prva osoba je Ivan, pokazao je da je nemilosrdan i bezosećajan, Stanić je pokazao da dovodi ljude do ludila i Terza iz dobro poznatih razloga - rekao je Raško.

Autor: Iva Stanković