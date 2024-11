Ovo je nemoć: Anđela osudila Miljanin odnos sa Mateom, pa joj sasula sve u lice: Ovo nije dobro po tebe! (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Nikolić u emisiji ''Pretres nedelje'', kako bi dala sud o odnosu Miljane Kulić i Matee Stanković.

- Za mene je bolje biti le*bejka, nego ku*va. Miću razumem, jer je on ipak stariji, a starije generacije to ne mogu da razumeju. Jedino za šta nisam jeste da se to previše eksponira - kazala je Aleksandra.

- Da li je Miljana iskreno ušla u odnos s Mateom? - upitao je voditelj.

- Jeste. Videla sam ih svojim očima, ne mislim da to može da se folira. Miljana je ovde dovoljno dugo da bi ovo radila da bude u temi. Evidentno je da je to s Mateom iskreno - kazala je Aleksandra.

- Da je ovo uradila neka druga devojka, Miljana bi osula radaf po njoj, to garantujem- dodao je Mateja.

- Mislim da je ovo Miljanina nemoć. Verujem da će ona priznati da je nesrećna za nekoliko dana. Sigurna sam da ovo nije dopadanje. Ovo nije dobro po tebe. Smatram da ti imaš neke druge prombleme, pa sada ovo radiš zbog toga. Verujem i da je tvoja mama šokirana onim što vidi - kazala je Anđela.

- Da li je Matea veće muško u krevetu od Ivana? - upitao je voditelj.

- Ni ne sećam se kakav je on bio, ali sigurno da jeste - istakla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.