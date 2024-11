Au!

Na temu bliskog odnosa nakon razvoda Ivana Marinkovića i Jelene Ilić, voditelj Milan Milošević dao je reč Urošu Rajačiću.

- Neću da se bavim ovim laži, žena je 20 puta u izlaganju izgovorila svoje ime. Vidim s kakvom ženom ovde imamo posla, ona je šablonski pokušala sebe da predstavi žrtvom. Pre neki dan sam spomenuo ljude koji su je podržali u tome, ja sam mislio konkretno na Marka Đedovića. Ja smatram da je on najviše podržavao i kada sam joj rekao da je izgubila podršku u tom činu u tom dobrom činu da ne bude u tom nesrećnom braku, ja sam je nazvao ovde crna pogibija, samo za Ivana, mislila je da će šmekerski da vrti dva ili tri momka, pa se vratila na Ivana. Oni spuštaju loptu zarad te policije i tužbi, neću da se bavim time, ali to mnogo govori o njima. Prošle godine, ako se sećaš kada sam ja pričao tu našu kompletnu situaciju, tada sam tebi i Darku rekao da ću potpuno biti iskren i da ću pričati sve. Naša komunikacija vezana za naše viđanje je krenula od toga što je ona mene pitala da se viđamo, a da Ivan to ne zna. To je ključ i suština njihovog odnosa i sada i pre - rekao je Rajačić.

- A ko to kaže? Ma on to može da priča sada, da menja priču. On je mene pitao da li imam slobodu - rekla je Jelena.

- Ne slušaš, ja sam to rekao. Ja sam je pitao da li vozi i da li ima slobodu...To je tako pre funkcionisalo, tako će i da funkcioniše. Naravno da je imala frajere pored njega dok to nije eskaliralo. Videli smo kako je reagovao kada su mu se poklopile kockice oko kreveta, fitnes instruktorom, pa to lomljenje kreveta, to je on rekao! Nikada nisam saznao da me neka devojka prevarila, tačno osetim do kog trenutka sam vrh onoga što ona želi, kada to stane, staje i sa njene i sa moje strane. Čim se dogodio taj čin, on je počeo da nam objašnjava kada se ranije dogodila prevara...Imamo novu devojku Ivaniu, koja je rekla da su sve izneli što su o njoj saznali u prijateljskom odnosu - rekao je Uroš.

- Ona je otišla sa njim u zatvoru, tamo mu masirala polni organ, prećutala Ivanu. Da to Stefani nije iznela, oni bi izašli i viđali se verovatno bez da Ivan zna...Ona se poljubila sa Mladenom Vuletićem, on joj je to oprostio. Obraz mu je đon, nije ni čudo što je prešao preko masiranja polnog organa, Sonija, Munjeza i ostalih - rekla je Ivania.

- Ovom debilu si slala gole slike, znam koje ti je boje prekrivač i krevet, pošto vređaš, stavila si na 15 sekundi, ja sam slikao drugim telefonom - rekao je Rajačić.

- Ma ne zanima me ovaj degenerik i gole slike - rekla je Jelena.

- Žena bila buđolina pre mene, postala je Jelena Ilić zbog mene, bila je ugrožena svaki dan - rekao je Uroš.

Autor: Nikola Žugić