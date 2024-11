Njen sud se čekao: Milica Veličković se oglasila nakon raskida Terze i Sofije, evo šta je poručila

U svom stilu!

Tokom noći za nama došlo je do žestoke rasprave između Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze, prilikom čega je došlo do teških reči, ali i do raskida.

Mnogi su čekali oglašavanje Milice Veličković i njen sud o ovom raskidu koji je ispratio ceo region. Milica ni ovog puta nije štedela svog bivšeg verenika Borislava Terzića Terzu i njegovu izabranicu Sofiju Jovanović, te ih je žestoko potkačila u svom stilu za naš portal Pink.rs

- Slaćemo moja podrška i ja asepsol da se pomire i ne vređaju više - poručila je Milica.

Da li je ovo stvarno kraj između Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze ili je ipak još jedna turbulencija koju će njih dvoje uspeti da prebrode, ostaje nam da saznamo.

Autor: N.P.