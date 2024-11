Dragana Mitar, bivša zadrugarka, žestoko je osudila Borislava Terzića Terzu zbog javne preljube trudne Milice Veličković.

Bivša zadrugarka Dragana Mitar, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED TV, kod voditelja Anastasije Buđić i Pande, prokomentarisala je javnu preljubu Borislava Terzića Terze trudne Milice Veličković.

- Milica je trudna, treba da se porodi, nadamo se da se ne nervira, oni tamo, sinoć su imali ozbiljnu raspravu, pale su teške reči - rekao je Panda.

- Sve je bilo lepo, slatko i bajno, tako i treba da sleduje i niko nije očekivao da će se ovo desiti. Devojku ne poznajem, stvarno ne daj Bože nikome. Ne kaže se za džabe drugo stanje, nije to dete krivo zbog stvari koje se dešavaju. Šta bi rekli? Ne mogu da verujem da Milica nije mogla da spozna kakav je on, mislim da nije bilo dobro mesto da se širi porodica. Lepo je izaći, provesti s tim nekim vreme i videti da li ste jedno za drugo. Ti si napolju u nekom nebranom grožđu. On je ušao da zaradi za nju, za dete i za njihovu budućnost. Imamo odnos zasnovan na tom nekom poverenju, šta očekivati? - rekla je Dragana.

- Šta misliš da je u njegovoj glavi - pitao je voditelj.

- Najlakše je dete napraviti, ali zar nije mogao da ga izvadi na vreme? Bolje sprečiti nešto, nego sada ovako, zbog ludih roditelja deca ispaštaju...Ja sam jako osetljiva na decu - rekla je Dragana.

- Ti si u nekim situacijama bila i samohrana majka - rekla je Anastasija.

- Ja se nikada nisam pokajala što sam rodila svoje dete, ali da su mi one godine, a ova pamet, nikada ne bih s tim čovekom napravila dete. Ja svog sina volim najviše na svetu, izvešću ga na pravi put, ali nisam procenila dobro neke stvari i nisam upoznala nekoga kog sam trebala, ali je sudbina tako htela. Navikla sam sama da se borim, ali nijednoj majci nije lako sa detetom, jako su surova, zahtevna, moraš mnogo s njima da radiš. Ja se zbog Jovana odričem mnogo stvari. Vuk dlaku menja, a ćud ne - rekla je Dragana.

- Da li je ona trebala da ima empatiju ili ne i da li ona razmišlja da može sutra njoj ovo da se desi - pitala je Anastasija.

- Mislim da je ovo njoj zabava, i loša reklama je dobra reklama. Da nije Sofija, bila bi neka druga...Verovatno je on izgubio svest, a kada izađe, verovatno će postati svestan...Deluje mi kao da je on ženomrzac, kada sagledaš sve, ne znam zašto...Ni po čemu lepom nije nijednu obeležio - rekla je bivša zadrugarka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić