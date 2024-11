Ekskluzivno: Asmin otkrio da se čuo sa Norom posle skoro godinu dana, a evo da li se pomirio sa Anelinom majkom (VIDEO)

Zakopali ratne sekire?!

Asmin Durdžić, bivši od Aneli Ahmić, uključio se uživo u program RED TV i emisiju "Pitam za druga", kod voditelja Pande i Anastasije Buđić, gde je progovorio o odnosu sa Norom, Anelinom majkom, Jasminom, ali i o ratu sa Ljubom Pantović.

- Idem ka Rumi...Šalim se, idem u Češku da nešto obavim - nasmejao se Asmin na samom početku, a onda je otkrio da se čuo sa Norom:

- Čuo sam se sa Norom preko video poziva, ozbiljno smo se i slatko ispričali. Nismo se čuli skoro godinu dana, ipak smo imali jake svađe njena porodica i ja, pa nisam imao mogućnosti, drago mi je što je Ermina to napravila. Normalno da znaju da smo se čuli, bila je tu i grofica, nisam je video, ali ja dete volim i bilo mi je lepo što smo se čuli i videli - rekao je Durdžić, te je otkrio da li je došlo do pomirenja sa Anelinom majkom, Jasminom:

- Ne mogu reći da smo se pomirili, mnogo je loših reči palo, ali ona mene sada ne dira, ne diram ni ja nju i tako će biti. Stanje mirovanja - rekao je Asmin.

- Izgovarao sam neke stvari koje možda i ne mislim, ali naravno da ću da zaštitim svoje dete. To što se Terza njoj izvinio i što je ona to prihvatila, to pokazuje njen karakter da joj ništa sveto nije! Ne znam ni šta bih rekao, nemam komentar! Govori o sebi, ne želim tu osobu nikako da komentarišem! Kako vreme teče pokazuje svoj karakter, ja lično nikome ne bih oprostio - rekao je Asmin.

- Ti si rekao da ćeš da se obračunaš sa Terzom kada izađe, a kada bi ti se izvinio ovako, šta bi se tu desilo - pitala je Anastasija.

- Nema šanse da mi kaže izvini, on je imao priliku, ali je rešio da glumi mangupa. To su obični balavci koji žive kod mame u dečijoj sobi, a kada izađe, videćemo šta će da se desi - rekao je Asmin.

Kada je reč o prepiskama koje su isplivale u javnost sa Aneli Ahmić, Asmin je to oštro demantovala.

- Ja sam poslao demant, taj lik što je vozio tog BMW, to nije moja ruka i moj auto. Toliko se izblamirala devojka, to su pakovale ona i Slađa Blinda, taj isti frajer sedi u istom autu pored Slađe. Toliki blam! Ona je spremna na sve da meni napakuje priču i da posvađa mene i Staniju. Zbog Nore, kada bih je nazvao da pitam kako je Nora, ona bi slagala da sam joj rekao da je volim - rekao je Asmin.

Zatim se Asmin osvrnuo na medijski rat koji danima unazad vodi sa Ljubom Pantović.

- Ta Ljuba Pantović, ona već 13 godina spominje Staniju u svakoj emisiji, stalno pljuje, sada nešto i po meni. Ja sam je nagazio već par puta kada je pljuvala Staniju, ona je isto pljuvala u "RedAkciju", ona je rekla da sam ja pipkao Noru, to je govorila Ljuba Pantović, jer nisam to ni čuo kada sam se svađao sa njom. Odgledao sam to i onda sam guglao o Ljubi Pantović i saznao sam mnogo toga. Moje mišljenje je da je ta žena psihički poremećena, liči mi na malo muškarca, malo na ženu, na transvestita - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić