Aneli raskrinkala Ivanovu aferu sa Ivanom Vrbaški: Obelodanila šok detalje koje joj je u tajnosti poverio! (VIDEO)

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt, kako bi razgovarala sa Drvetom. Ona je na samom početku otkrila zbog čega nije raspoložena.

- Takav mi je period, nikako da popusti i sve se nadam da će da dođe neko bolje vreme. Ja se jednostavno tako osećam. Niko me konkretno nije povredio, ja se osećam neraspoloženo. Nedostaje mi ćerka, dugo sam ovde. Naravn da me povrede neke situacije u kući, ali ne mogu da konkretizujem. Osećam se sluđeno i ne osećam se najbolje - rekla je Aneli.

- Želela si o nečemu da razgovaraš sa mnom, pa sam te pozvao - dodalo je Drvo.

- Meni sad nije prijatno da tražim to jer ćeš da misliš da nisam normalna i možda je previše. Ne znam da li si čuo kad sam ležala sa Đoletom u krevetu. Ja sam u utorak rekla da ću da odam tajnu, ali mislim da se to zna i da sam Milanu to provukla i ne bih sad da pričam o tome jer se to već zna i da spominjem neke ljude spolja. Sad mogu samo da tražim zadatak jer se osećam usamljeno, imam dve opcije da bih se bolje osećala. U nekom periodu bih volela da vidim ćerkicu ili da dobijem svog psa i da ne spavam više sama. Osećam se jako usamljeno i ne mogu da odem u svoj krevet. Ja imam strah da zaspim. Volela bih da imam svog psa, da bude jako mali i da ga učim da p*ški - nastavila je ona.

- Aneli, hajmo redom da čujem prvo o kakvoj tajni se radi. Šta si želela da ispričaš? - pitalo je Drvo.

- Htela sam da ispričam o Ivanu. Ja ću možda sebe da izblamiram i nekog napolju, ali ja ću da ispričam. Radi se o Ivanu i njegovoj nekoj ženi napolju sa kojom je imao i on je to krio. On je meni rekao u hotelu ko je. Meni je Ivan priznao u hotelu da postoji ženska osoba koja bi mogla da uđe i poremeti njegov odnos sa Jelenom i da je to odnos koji je imao napolju i da to niko ne zna i da se ta žena zove Ivana, a preziva Vrbaški - otkrila je Ahmićeva.

- Ti želiš da mi kažeš da je Ivan bio sa Mininom mamom? - upitalo je Drvo.

- On je meni tad rekao da je postojalo dopisivanje između njih i da je to bila veza. Ovde je lagao... Nije mi svejedo da pričam to. Možda ta žena nije htela da se to sazna. Rekao je da će ona da ga čeka, to mi je ispričao u hotelu kad sam bila omiljena. Ja se već sad osećam loše zbog te žene, ali mi je on to rekao. Imam pravo da iznesem istinu. To se dešavalo pre ulaska - dodala je ona.

- Moram da priznam da si otkrila veliku tajnu. Ima li još detalja razgovora između tebe i Ivana? Šta ti je još ispričao? - pitalo je Drvo.

- Tako je počelo, legli smo, bila je priča i eto. Bili su pre ulaska, da su se non stop čuli, nije bila samo avantura. On je prosledio tu poruku Jeleni i tu poruku je prosledio od Ivane, a koja je tačno poruka bila ne mogu da se setim, nešto za dete - pričala je ona.

- Moram da priznam da je ovo bila skupa tajna i zato ću da se potrudim da ti ispunim želju - poručilo je Drvo.

Autor: A. Nikolić