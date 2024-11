Ena otvorila dušu u Rajskom vrtu: Otkrila šta joj smeta kod Peje, pa priznala kakvu je grešku napravila prema njemu! (VIDEO)

Nije joj lako nakon raskida!

Ena Čolić razgovarala je sa Drvetom u Rajskom vrtu o svemu što joj se dešava u "Eliti", kao i u kakvom je odnosu sa Jovanom Pejićem Pejom.

- Osećam se skroz dobro, možda sam se potrošila. Opet smo završili, ali ja nisam uverena da je kraj, pa sam možda zato i dobro. Posvađali smo se... Spoljni uticaj. Možda je meni stvarno malo povećan ego, jer čim osetim da neko hoće da me spusti ili da se ja ponižavam odmah se na drugi način uzdižem, pa to remeti naš odnos. S druge strane on treba da ima osećaj da ne radi neke stvari, iznošenje našeg prljavog veša za stolom. Nemamo ko zna kakve svađe, ali neke stvari ne treba da slušaju ljudi jer se to posle koristi protiv nas. Ja nemam pažnju. Mislim da je problem što on ne veruje u sebe, nije da ne veruje meni. Ja veći potencijal vidim u njemu, nego on. Možda je problem što on mene hoće da koriguje. Ja s jedne strane mislim da on baš jeste za mene, ali ne znam koliko imam snage. Nema razloga za našu svađu, ali ajde - govorila je Ena.

- Šta ti najviše smeta u njegovom ponašanju? - pitalo je Drvo.

- Nedostatak pažnje prema meni. Na šta drugo ovde da padam nego na pažnju? Ja sam zavisnica od pažnje, bitna mi je priča kod muškarca i ništa drugo od toga nije važnije. On toga meni najmanje pruža. Svađaćemo se jer on ne može malo da se izmeni u zatvorenom prostoru. Mateji sam rekla sinoć da sam ružna i da sam se ugojila, a na to mi je rekao da sam prelepa. Peja mi nije to nijednom rekao, lakše mi kaže nešto loše. Ispada sad da ga kudim, a pričam samo šta mi smeta - rekla je ona.

- Misliš li da ga je povredilo kad si pohvalila Munju? - pitalo je Drvo.

- Da, Mateja mi je skrenuo pažnju da je to baš bezveze što ističem pažnju i kako bih volela da se više tako ponaša, nema šta baš je bezveze. Ja ne bih volela da me uporedi. Meni se Munja ne sviđa kao muškarac, ali mi se sviđa njegovo ponašanje i volela bih da on koji mi se sviđa se više tako ponaša. Mislim da on više ima problem sa pokazivanjem svojih osećanja - nastavila je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić