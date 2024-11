On je mene uvek izdvajao: Anđela spustila Ivana Marinkovića kao niko nikad, pa mu dala do znanja da je ona jedina koja zanima Gastoza (VIDEO)

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca', voditeljka je pročitala pitanje za Enu Čolić.

- Pitala si Anđelu zašto je nesigurna u sebe zbog tebe, a sada si to ti isto dobila od Ivanije - glasilo je pitanje.

- Ne, ja sam se pitala inače zašto je nesigurna u sebe jer nema potrebe. Devojka je totaln kompletna, a Ivaniju ne bih komentarisala. Peja mu je izjavio da mu je draži vrabac u ruci nego golub na grani, a ja ovde nisam golub nego zmija - rekla je Ena.

- Ovo je devojka koja ne dozvoljava svog dečka da mi kupi krem i mleko - rekla je Ivanija.

- Pejo zašto si ušao u vezu ako su ti svi bitniji od Ene? Rekao si da bi za omiljenu uzeo Bakija - glasilo je pitanje.

- Sa Enom sam ušao u vezu da bih video kako će funkcionisati naš odnos, ali nije mi se svidelo njene ponašanje prema meni, ona flertuje sa Munjom. To što sam ja stavio Bakija ispred Ene to će uvek biti tako dok ne shvatim da me neka osoba više poštuje - rekao je Peja.

- Ivane na šta si mislio kada si rekao da treba imati želudac da bi neko bio sa Anđelom? - glasilo je pitanje.

- Ja sam mislio na to da se ona njemu ne sviđa, pa treba želudac da ima da bi bio sa nekim ko mu se ne sviđa - rekao je Ivan.

- Ako je tako, zašto bi on na silu morao da bude sa mnom? - upitala je Anđela.

- Zato što se na samom startu Elite podelila ekipa lepih devojaka. Posle su se oformili i razdvojili parovi, Terza i Sofija, njemu je ostala Anđela - rekao je Ivan.

- Pa on je godinama unazad mene izdvajao i govorio da sam najlepša, čak i na Zadrugoviziji i to moraš da znaš - rekla je Anđela.

- Gastoz je samo hteo da osvoji nešto - rekao je Ivan.

- Terza kada misliš da se malo više posvetiš Sofiji? - glasilo je pitanje.

- Ja sam maksimalno posvećen i brižan maksimalno, pažnje joj ne manjka uopšte kad je sa mnom - rekao je Terza.

