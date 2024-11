Ilijana Vagić pružila punu podršku Anđeli i Gastozu, pa oplela po Marinkovićima kao da sutra ne postoji: Zlo i greška prirode... (VIDEO)

Razvezala jezik!

U emisiju 'Pitam za druga' putem Viber poziva uključila se Ilijana Vagić koja je dobro poznata javnosti kao bliska drugarica Nenada Marinkovića Gastoza.

Joca Novinar postavio je Ilijani pitanja takođe o aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a ona nije imala peltlju da odgovori na ista: - Kako ti se čine Anđela i Gastoz? - upitao je Joca.

- Meni su oni preslatki. Jako su mi lepi - rekla je Ilijana Vagić.

- Jel misliš da su njih dvoje jedno za drugo? - upitao je Joca.

- Pa simpatični, nek nastave ovako, oni su meni skroz gotivni. Gastot je šoumen, meni se sviđa njegov humor, to je to, to je Gastoz - rekla je Ilijana Vagić.

- Šta imaš da kažeš za razvod Marinkovića? - upitao je Joca.

- Ona je jedno veliko zlo i ona će izdavati sve oko sebe, a što se tiče Ivana to je jedna greška prirode, užas - rekla je Ilijana Vagić.

- Kako komentarišeš to što su nakon svađanja i svega njih dvoje spavali zajedno? - upitao je Joca.

- Jelena je prema meni ispala jedno veliko đubre, ona se uhvatila za Ivana. Ja sam zgrožena kad se setim šta je ona njemu radila, ja sam bila svedok svim tučama njihovim. On je bio izranjavan, primao je tetanus - rekla je Ilijana.

- Šta misliš o Kadri? - upitao je Joca.

- Mi smo nakon raskida ostali u super odnosima, ja njega baš gotivim, ali što se tiče njegovih nekih stvari kako ponižava Gastoza, to mi se ne sviđa uopšte - rekla je Ilijana Vagić.

- Šta imaš da dodaš za Gastoza? Kakav je bio prema ostalim devojkama? - upitao je Jocca.

- Gastoz kao Gastoz, ja ga volim takvog kakav jeste. On je uvek šarao, a nadam se da će se sada smiriti. Mi nikada nismo bili zajedno niti smo se gledali na taj način - rekla je Ilijana.

Autor: N.P.