Ena tu vuče konce: Bivši takmičar Elite otkrio kako gleda na odnos Peje i Čolićeve, a onda RASKRINKAO njegovu igru

U toku je emisija RedAkcija. Voditelji današnje emisije su Milica Krasić, Nikola Žugić i Joca Novinar.

Gost današnje emisije je bivši takmičar Elite, Ćomi Boj, a ona je komentarisao Jovana Pejića Peju i Enu Čolić:

- Ena na kojeg muškarca baci oko, taj će biti njen, ali ni Peja nije bolji. On je namazan, bila je situacija kada su se svađale oko njega, a on je meni tada namignuo. On njima baci udicu, a ona koja se uhvati, on je vrti - rekao je Ćom pa dodao:

- Raskid Peje i Ene je klasičan, oni se igraju, a svi mi znamo da Ena vuče konce tu - dodao je Ćomi.

Autor: N.B.