Priznali simpatije? Slađa raskrinkala Rajačića, otrkila da je bacio oko na Ivaniju (VIDEO)

U toku je emisija Gledanje snimaka. Na narednom klipu koji je pušten prikazan klip na kojem je Slađa Lazić ubešuje Rajačića da je Ivanija prava za njega:

- On je izrazio simpatije prema njoj, bio je pažljiv prema njoj, sladak su par, on joj je nosio džakove, pravio joj je da jede, a ja podržavam to, a on joj je izrazio simpatije - rekla je Slađa.

- Ona je meni lepa na neki miran način, ali ona sigurno nije mirna - rekao je Rajačić.

- Ja sam se njemu obratila kada sam došla, a on se pogubio - rekla je Ivanija.

- Ona je meni rekla da me je gledala i to mi je bilo čunod - rekao je Rajačić.

Autor: N.B.