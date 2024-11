Jovan Pejić Peja i Ena Čolić ponovo su se noćas posvađali u "Eliti", a pomirenje, posle svega što su jedno drugom sinoć rekli, nije na vidiku. Novonastalu situaciju za naš portal prokomentarisao je Pejin otac, voditelj Zoran Pejić Peja.

Zoran kaže da jeste podržao Enu kao potencijalnu snajku, ali to ne znači da neće podržati i narednu Pejinu devojku, ukoliko sa Čolićevom ne bude nastavio romansu.

- Što se tiče mog sina Peje, koji mi je već ukrao nadimak... Zlata je rekla, a i ja se sa njom slažem u potpunosti, da mi nismo ti koji ćemo da biramo. Jovan bira. Da li će to da bude Ena, da li ova ili ona... Ja to džentlmenski podržim, ono što je izabrao moj sin, a sve što on bude izabrao i sve devojke koje on bude birao, pokloni će da stižu sa moje strane - rekao je Pejić, a potom se osvrnuo na dešavanja iz emisije "Pitanja novinara" od prošle noći.

- Imali smo priliku da vidimo juče da je Munjez čovek koji jako dobro poznaje rijaliti. On lepo sa Enom razgovara, daje joj one žetone, što je Jovan zamerio. Nije u redu što joj je on onako ono rekao, posle sam video da se i on pokajao, vidim da je ujutro čak i suzu pustio. Jovan je veliki emotivac, on je sto posto ja, preslikan. Mi ne pokazujemo emociju, mi nismo ljudi koji ćemo da kuvamo kafe ženama i nosimo u krevet, da tepamo, već smo pravi muškarci koji ćemo da zaradimo novac i donesemo u svoje kuće. E, to smo on i ja - objasnio je Zoran.

- Juče smo videli da je Jovan napravio hleb, da nije dao Eni, ali isto tako smo videli da Ena i Munjez jedu palačinku zajedno. To je sve život. Znate kako se kaže - kada se dvoje koji se vole svađaju, ne treba se mešati, jer uvek ispadneš grbav. Ja podržavam i njihovu ljubav i njihovu svađu, pa kako god bude, neka bude. Jovan i ja nikada nismo pobeđivali tako što smo porazili protivnika, već uvek smo pobeđivali tako što smo gubili. Ako je Jovan zatvorio obdanište, red je da i Ena zatvori fakultet ili starački dom (smeh) - poručio je Peja za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević