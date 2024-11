Nije rekla jednu lošu reč za mene: Anđela otkrila u kom momentu joj je Jelena porasla u očima, pa najstrašnije osudila Ivanovo očinstvo! (VIDEO)

Imala je pozitivan komentar!

U toku je emisija ''Nominacije'', sa voditeljkom Ivanom Šopić. Učesnici će večeras birati između Jelene Ilić i Uroša Rajačića. Anđela Đuričić sledeća je na redu da nominuje.

- Uroš i ja imamo korektan odnos, ne komuniciramo nešto i ne provodimo vreme. Nikad nismo ušli u neki konflikt, nismo ni imali prilike. Nisi mi ostavio utisak da si iskren ni u odnosu sa Jelenom, ni u odnosu sa Mimom. Mislim da se spraš kroz rijaliti, da se šetkaš i da ti bude dobro. Ne vidim ništa između Jelene i tebe, te poglede i tu neku energiju - rekla je Anđela.

- Jelena je ostavila veliki kredibilitet na mene u toj šestoj sezoni. Bila sam osuđena od svakog, a ona nije rekla jednu lošu reč za mene i to ću pamtiti. Doživljavala sam te onako kako te je Ivan predstavljao, nazivao te je boginjom. Razočarala si me kad si mu to uradila, jer ništa nije nagoveštavalo na prevaru. Mislim da si našla najlakši mogući način da ostaviš Ivana, jer nisi dobila s njim to što si htela. Da si volela Ivana, ne bi to uradila. Prema meni si uvek bila korektna, tako da me nisi razočarala ove sezone. Jasna mi je i sad tvoja komunikacija sa Ivanom i mislim da si želela samo da se preusmeriš na Marka. Mislim da si se vratila tom druženju sa Ivanom, samo da bi izvukla iz njega poniženje i pomirenje - kazala je ona.

- Ivane, tebi je bilo bitno da se pomiriš sa Jelenom, zato Željko nije bitan. Za mene si najveće razočaranje ove sezone, mene si lično uvredio, ali oprostila sam ti. Iskoristio si momenat da se pokažeš kao dobar otac, pa si sad pokazao svoje pravo mišljenje o Željku. Smatram da nemaš kredibilitet da Miljani govoriš da je loša majka, niti da spominješ Željka - rekla je Đuričićeva.

- Bile su katastrofa svađe, pa je posle bio mir. To bi trebalo više da vam govori o Miljani, nego o meni. Ne pozdravljam nikada Željka. Totalno si izokrenula priču - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković