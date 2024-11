Otvorila dušu o svim aktuelnim temama!

Maja Marinković govorila je pred kamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' o svim aktuelnim temama kada je njen život u pitanju. Naime, Maja je progovorila o svojim bivšim ljubavima, spekulacijama da je u drugom stanju, kao i o navodnom pomirenju sa Fiipom Carem i šok objavi Marka Janjuševića Janjuša.

- To je završena priča, završen odnos. O bivšem ne bih pričala ništa loše. Taj odnos je završen, slobodna sam u sve je u najboljem redu. Kad se nešto konstantno obnavlja očigledno postoji neka energija među ljudima. Međutim, to nikad ne bude kako treba i posle stalno puca. Ja uživam u životu, posvetila sam se sebi i dragim ljudima. Jedan je život, treba uživati i raditi stvari koje te čine srećnim. Ne znam da li sam ja toliko fatalna žena ili šta. Mnogo puta smo se vraćali jedno drugom, ali prošlost je tamo gde treba da bude - rekla je Maja o odnosu s Carem, a onda progovorila o bebi.

- To je stvar za ceo život kad dođe vreme za to. Uglavnom sam ja bila veći muškarac u ljubavnim odnosima od svog partnera. Kad nađem partnera koji će me voleti i poštovati videćemo. Sad želim da uživam u životu - poručila je Marinkovićeva i progovorila o Janjušu.

- Davno završena priča, emocija više ne postoji. Mislim da sam ja njegova najveća ljubav i danas bila i ostala. Ja jesam opasnica, ai ne ostavljam prostora da se nešto komentariše dvosmisleno, davno zaboravljena priča i to je to - otkriva Maja, a onda je progovorila o Miljaninom odnosu sa Mateom u Eliti.

- Ja neću nikoga da osuđujem, čula sam neke stvari. Ja lično nju gotivim, ali to je njen život, ona odlučuje o tome, suština je šta ona želi, ja neću osuđivati - rekla je Maja i otkrila da se sa sestrom Ene Čolić davno družila.

- Ja se sa Enom poznajem odranije. Ja sam išla s njenom rođenom sestrom u školu, ali to je bilo davno, kad smo se družile izlazile smo zajedno - kaže Maja, a onda je progovorila o Anđeli i Gastozu.

- Videla sam da je Stanislav komentarisao da mu se sviđa. Moje mišljenje o Anšeli je loše, mislim da se pravi fina, ne volim devojke kao što je ona, ja nemam problem s njiihovom vezom. Verujem da će je Gastoz oženiti. U njihovom slučaju on je dosta pozitivniji i harizmatičniji - kaže Marinkovićeva, a onda se osvrnula na Aneli Ahmić.

- Što se tiče Aneli, svi znaju da smo mi u velikom sukobu. Niskointeligentna žena koja je prošle sezone probala da igra na kartu žrtve. Mislim da bi bilo potpuno neprirodno da nas dve budemo dobre - rekla je Maja i konačno otkrila da li je trudna sa Carem.

- Svako ima pravo da piše i pokušava, uživam u slobodi, nikad mi lepše nije bilo. Dete sa Carem ne čekam. To je laž i ne idem do takve životne greške. Svakome želim svu sreću i sve najbolje.

Autor: M.K.