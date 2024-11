Ona je medena: Gastoz se nada ljubavnom klipu njega i Anđele, pa otkiro da Ena koristi Peju: Na sve načine ga provocira (VIDEO)

Imao šta da kaže!

Naredni gost Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Nenad Marinoković Gastoz koji je govorio o svom odnosu sa Anđelom:

- Jao nama je super. Uživamo, lepo nam je dok ljudi ne znaju, ali malo ko zna da smo se mi ljubili u Beloj kući, a iskreno krićemo se dok nas ne izvale. Idemo lepo i lagano, ali verujem da će te nedelje kada nam bude mesečnica da nam puste naš ljubavni klip: Meni je Anđela super, medena je, sve nekako spontano i lepo radi. Meni je jako lepo, ja sada dolazim na svoje, zna se ko je muško u vezi, a sada i ja mogu da se opustim, super nam je. Mi se budimo sa osmehom kada se pogledamo - rekao je Gastoz pa se osvrnuo na njegovo druženje sa Enom Čolić:

- Ona je izgubila kompas i Peju, i iskreno drago mi je što se Peja distancirao. Munja je tu provokator, a Peja je je*ena stranka i zato je on izašao iz tog odnosa. On je njoj rekao da bi prodala dete za rijaliti dok su bili sami, a ona je to pomenula deset puta u emisiji da bi se oprala. On je dečko pokazao sebe u najboljem svetlu, a ona ga provocira i on krene da je vređa kada prebaci, što bi svako uradio. Ona je mene napala jer sam ja rekao da se ona igra, a njoj je sada bitno posle s*anja koje je napravila da se opere kod Peje pa sve svaljuje na drugog, ona želi da diktira njihov odnos. Ona je rekla da sam ja kuče koje je vezano za lanac, a ona je kučka koja je puštena sa lanca. Ona samam sebe sputava i proziva.

Gastoz je komentarisao i Kadru i njihov sukob:

- On je igrao na kartu da uhvati nešto, krenuo je od Anđele, Sofije ali nije uspeo pa sada mene komentariše pa stane, ali ne ide me - komentarisao je Gastoz pa se osvrnuo na IVana Marinkovića:

- Svakoga treba da bude blam zbog svađe sa Ivanom, od njega ne može ništa dobro da se pokupi, od svega što kaže treba da ga bude blam. Ivan i Jelena su mi dno, pogotovo on koji komentariše MIljanu, a on ništa ne radi.

