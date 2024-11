Rešila da stavi sve karte na sto!

U emisiji "RedAkcija" u kojoj su voditelji i domaćini Sanja Arsić, Zele i Goran Todorović ugostili Milicu Veličković, gošća se osvrnula na kontakt sa porodicom bivšeg verenika, Bore Terzića.

- Kada si se poslednji put čula sa njegovom porodicom, jer je njegova mama rekla da ne podržava vezu sa Sofijom i šalju čestitku i kažu da je sve u redu - pitala je Sanja.

- Ne čujem se sa njima. Tada ono poslednje da smo se čuli, ono oko kamataša, ništa novo nije bilo...Ne, ne pita me niko kako sam, ali oni meni verovatno sada teraju inat, oni su prosto takvi. Ne možeš da kažeš da ne podržavaš njihovu vezu, a da pošalješ bračnu posteljinu. To je meni bolesno! Ne može ispod jabuke da padne kruška! Poslednji nervni slom sam doživela tada za rođendan. Evo da sam ološ najgori na svetu, ne daj Bože da bude ona u situaciji da gleda svoje unuke kao što je mene moja baba gledala...Ja sam na početku stvarno razmišljala: "Hajde sin im je debil, što da ispašta zbog oca da nema babu, dedu...", ali eto...Ja sam njegovog oca upoznala pred kraj avgusta, nešto sam ga srela. Ja nikakvu komunikaciju nisam imala sa njima, sve koje sam upoznala, prema meni su bili prijatni...On i njegov otac nikada nisu bili u savršenim odnosima, Terza je meni pričao da se nisu slagali. Kada je Terza odlazio u karantin, mi smo iz njegove kuće krenuli da ga vozimo, ja sam se pozdravila s njegovim ocem normalno i on je...Ja sam poludela tu, tu su zapečatirali sudbinu, rekla sam da ako pošalju nešto smatraću da ga podržavaju, poslato je i više nego što treba, sa onom čestitkom kriminalnom! On nema predstavu šta se dešava, misli da su njegovi okej sa mnom. Da su oni bili normalniji, možda bih ja i popustila, ali kada vidim da niko nema želju ni za čim, šta treba, da šaljem dete kod njih da mu pune glavu, da mu Bog zna šta pričaju? Bolje da nema oca nego da ima blam oca. On blamira svoje dete, ne ja. On daje sebi za pravo da govori meni da treba da razmišljam da li će dete da sp*daju što nema oca, evo majke mi. Njega niko ne pita da li je normalan šta on priča? Što se mene tiče, niti njegova familija, nadam se da će napraviti tu svadbu, da će nova snajka da im odgovara. Oni treba da se zapitaju da li njihov sin treba nekome da bude zet? Njegov brat je pričao da on psuje i vređa sve zbog mene, a šta vidimo sada? - rekla je Milica.

Autor: Nikola Žugić