Brutalan udar na Milicu Dugalić: Kačavenda upalila vređalicu, Gastoz žestoko razočaran u nju! (VIDEO)

Niko je nije štedeo zbog današnje podele budžeta!

Voditelj Milan Milošević upravo je stigao u "Elitu" i počela je emisija "Izbor potrčka". Na samom početku emisije takmičari su komentarisali podelu budžeta ovonedeljnog vođe Milice Dugalić.

- Ova žena je jedan totalni kreten. Predstavlja se kao gospođa, ružnu reč do danas joj nisam rekla, a čula sam danas da sam uličarka. Mora da je bila neka k*ravela, jer sam čula šta podržava. Miljana je za kaznu dobila budžet, a Ivan za nagradu. Ona je jedna najobičnija prostakuša - govorila je Milena.

- Kako je Ivan gospodin ako ju je vređao? - pitao je Milan.

- Ona očigledno voli da je vređaju. Ja njoj dva meseca nisam rekla ružnu reč, a danas sam dobila da sam uličarka - dodala je Kačavenda.

- Ona je jedna pokvarena baba. Imala je lepo mišljenje o Gastozu, govorila je da je fin momak, Desanka Maksimović, da je super za Anđelu, a sad je pokazala da nema stav. Podela je bila dobra čim ima ovakvu reakciju. Na početku je rekla da sa Markom nema nikakav odnos, a onda mu daje ekološki budžet da sebi kupi šta treba. Svakog je uvredila na perfidni način, zato i jeste ološ - komentarisao je Bebica.

- Ja sad tek kapiram zašto ljudi koji je znaju imaju loše mišljenje. Ja sam se šokirao da ima loše mišljenje o meni. Preko Anđele me je uvredila. Nije bitno šta sam radio za nju, bilo je od srca. Dala je Miljani mali budžet, a Mići se učepila. Dajte moć nekome da vidite kakav je čovek. Meni nije do para, nego šta je izrekla. Sramota šta je ona uradila, nisam mogao da verujem da to postoji u njoj - dodao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić