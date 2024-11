Ovo ga najviše koči: Peja progovorio o Eni, priznao da li je zagrejan za nju i da li će joj dati novu šansu (VIDEO)

Ipak mu je stalo!

Aleksandra Nikolić je nakon toga pitala IVana da li bi se pomirio sa Jelenom.

- Ne bih iako mi srce to traži, iskreno nedostaju mi njeni dodiri, ali nema tu pomirenja - rekao je Ivan pa postavio pitanje Dači:

- Da li si udelio ozbiljne komplimente jednoj ženskoj osobi i šta ti je bio cilj, da li imaš simpatije prema njoj?

- Ja redovno udeljujem komplimente Aneli, ona je meni prelepa i prezgodna devojka, a zaljubljen sam u Sofi - rekao je Dača.

- Ti si rekao da je Aneli najlepša žena u kući - rekao je Ivan.

- On to meni govori od početka - dodao je Dača.

- On je rekao za Sofi da mu se sviđa, ali nije njegov tip - rekla je Saška.

- Što vi momku kvatite vezu - dodao je Mića.

Dača je nakon toga postavio pitanje Bebici da kaže najiskrenije mišljenje o Anđeli, Đedoiviću i Aleksandri:

- Anđela i ja imamo istu relaciju, njeni postupci su katastrofalni, ona je rekla da se kaje zbog svega što jje bilo, a često ispada da je folirant zbog nekih stvari. Što se tiče Marka, on i ja imamo specifilčan odnos, on je meni sve govorio u lice, sve što mi je govorio uvek se desilo. ON je meni pomogao kada sam se vratio u Beograd, i uvek je tu za mene. Aleksandra je za mene ozbiljan folirant, stalno menja mišljenje - rekao je Bebica.

- Ja sam se pogubila ovde, ali folirant nisam - dodala je Saška.

- Da li da pitam Sonija što je pe*er, ali nije to za dnevni termin - rekao je Bebica.,

- Da sam barem bi da je*em tebe i Teodoru, ali ovko ću samo Teodoru kao Era i Taki - rekao je Soni.

- Pitaću Peju, Ti su Enu najgore ponizio Enu u jednom momentu ali si dva dana nakon toga ušao u vezu?

- Ja nju ne pozanjem napolju, ali ovde sam se sada vezao, ona mene kada zagrli probbudi u meni nešto. Nije mi lako, ja kada vidim nešto što mi se ne sviđa ja se smoorim, ali ne želim da pokažem to. Ja sam kketirao sa devojkama ovde, žeelo sam da je upoznam, a ono što je uradila sa Munjom me je razočarao, ali ću ja kao prijatelj da se borim za nju.

Autor: N.B.