Odao njegovu tajnu: Bebica otkrio Pejin najveći strah u ljubavi, on priznao da li se zaljubio u Enu! (VIDEO)

Raskrinkan!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Nastavio se sukob Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Kako si prešao preko tog poljupca i smuvao se s njom - pitala je Ivana.

- Mislio sam da to neće imati veze, da ćemo više provoditi vreme i to je to. Ona voli sebe, voli da bude dominantna, ali ne pokazuje to - rekao je Peja.

- On se plaši emocije, jer se brzo zaljubi i veže. Plaši se da će nakon rijalitija ostati povređen i ne želi da se to desi - rekao je Bebica.

- To nije istina, lažeš. Šta ti je problem da se meni prepustiš? Šta sam ti uradila - pitala je Ena.

- Rekla si da ti se sviđa moja dobrota, ej dobrota. Ne treba ti mene da hvališ - odbrusio je Peja.

- Je l' si se zaljubio - pitala je Šopićeva.

- Nisam, ali privukla me je i hteo sam nešto da imam s njom - odgovorio je Peja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković