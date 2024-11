Palo priznanje! Aneli obelodanila da joj se i dalje dopada Mateja Matijević, a razlog zbog kog se pomirila sa Enom Čolić sve govori! (VIDEO)

Sada je sve jasno!

Miljana Kulić ponovo je dobila svoju emisiju ''Radio Mikseta'', a za prvo izdanje druge sezone odlučila je da kao specijalnog gosta pozove Marka Đedovića koji će zajedno sa njom danas gostima postavljati pitanja. Naredni gosti bili su Aneli Ahmić i Mateja Matijević koji su iskreno progovorili o svom odnosu, a potom je i Aneli priznala da je i dalje zaljubljena u Mateju.

- Mateja da li je Aneli jaka ili laka žena? - upitala je Miljana.

- Ona je jaka žena, ima svoju podršku koje se zovu lavice. Ona je predstavnica lavica - reklao je Mateja.

- Aneli zašto si plakala? - upitao je Đedović.

- Zato što me predstavljaju lakom ženom, a to nisam. Sećamo se da sam prošle godine bila sa svojim partnerom, nisam pogledala drugog dečka. Mateja se meni svideo i to je osoba prema kojoj sam imala simpatije - rekla je Aneli.

- Ko ti to govori? - upitala je Miljana.

- Mića, Slađa, Uroš. Meni se to ne sviđa, meni se ovog momenta ide kući. Mateja je jedini muškarac koji se meni ovde svideo. Mene ponese njegova energija i da se s njim muvam i da radim tako to. Ja to više neću raditi, ali imam prava na svoja osećanja - rekla je Aneli.

- Da li si iz inata pričala da ti se on ne dopada kada on nije bio tu? - upitala je Miljana.

- Naravno, ja sam Enu pustila u blizinu svoju da bih se približila još više Mateji, ali mi je ona sada prezanimljiva, jako zanimljivo priča. Da je nisam pustila da mi priđe bila bi mi i dalje odvratna. Sada mi je totalno zanimljiva, mislim da je poznata jako i da je jako spontana. Mislim da se sad malo zanela sa Pejom, ali mislim da je iskrena. Biću iskrena, Mateja mi se sviđa i dalje, ne mogu da kažem da sam luda za njim, ali imam simaptije. Ja nikoga ne čekam i ni sa kim neću biti, ali se neću boriti ni za Matejinu ljubav jer se dečko jasno izjasnio - rekla je Aneli.

- Kako će se odvijati vaš odnos sada? - upitala je Miljana.

- Ja imam nekog spolja, mi nećemo imati komunikaciju, nećemo se družiti. Osećam potrebu da ispoštujem devojku spolja - rekao je Mateja.

- Da li tvojoj devojci spolja smeta Ena? - upitao je Đedović.

- Ne smeta joj jer sam joj stvarno objasnio da smo prijatelji i apsolutno vidi da među nama nema ništa - rekao je Mateja.

- Mateja da li ćeš i na žurki imati distancu sa Matejom? - upitao je Đedović.

- Budete videli, ja sam jasnog stava i tako će biti - rekao je Mateja.

- Ja ne mogu da se družim sa nekim ko mi se sviđa, držaću i ja distancu - rekla je Aneli.

