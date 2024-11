Đedović saterao Sofiju u ćošak: Izrešetao je sa pitanjima o Medi sa Terzine torte, uhvaćena u novoj laži! (VIDEO)

Njena priča se ne poklapa sa detaljima koje je iznela njena majka za Pink.rs!

Sofija Janićijević i Borislav Bora Terzić razgovarali su sa Miljanom Kulić i Markom Đedovićem u radio-emisiji "Mikseta" o svom odnosu.

- Kod nas je sve super, ima malo trzavica i sitnica - rekla je Sofija.

- Da li smo ustanovili k je Meda od 17 ličnosti koje si navela? - pitao je Đedović.

- To je čovek iz familije, zovu ga Meda zbog izgleda i to je deo familije. Naravno da mama zna za njega, on je sa njene strane. Da li je sad rešena misterija? Ceo svet traži Medu - pričala je Sofija.

- Ja verujem, što ne bih verovao? Sa dečkom nije godinu dana, što bi pozdravljala? Čovek neće da se spominje ovde i to je sve što znam - dodao je Terza.

- Ja sam dobila pitanje da li postoji neki Meda u mom životu i rekla sam da postoji i da je jedan rođak, ali uopšte ne mislim na tortu. Nisam razmišljala o Medi kad sam pričala za tortu. Moj dečko bivši je iz Severne Makedonije, ne bih volela da pričam o njemu. On nije bio u zatvoru, niti je sad - nastavila je Janićijevićeva.

- Da li si gledala u Đorđa? - pitao je Đedović.

- Ne, čula sam da je on gleda u mene od Terze. Okrenuo me je i rekao da me gleda. Okrenula sam se i videla sam da je on stvarno bio blizu - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić