Problemi u raju: Anđela i Gastoz žestoko zaratili, njemu prekipelo! (VIDEO)

Dugo su izdržali bez svađa!

Anđela Đuričić pokušavala je da objasni Nenadu Marinkoviću Gastozu koliko joj je lepo u odnosu sa njim, ali on to nije shvatio na taj način, već kao da joj je dosadno zbog čega su se na kraju posvađali.

- Ulivaš mi neku novu energiju, sebe upoznajem kroz tebe - pričala je Anđela.

- Je l' imaš stresove? Je l' sam te umrtvio? - pitao je on.

- Ne, sama sebi sam čudna, a tako sam zadovoljna - rekla je ona.

- Tebi je dosadno sa mnom, ne budim ti hemiju... Gledaš me kao brata - poručio je on.

- Ubiću te. Jedinstveno je. Sve sam ti rekla - rekla je Anđela.

- Ti meni daješ do znanja da sam ja tebi dosadan. Ja tebi budim energiju da je tebi dosadno, ti tako zvučiš. Ti ili ne znaš da definišeš ili foliraš. Ništa nisi rekla, ja sam to izvukao iz tebe - govorio je on.

- Ja to nisam rekla, nema potrebe da mi ubacuješ reči koje nisam rekla. Znam šta pričam, nemožeš tvoje reči da mi ubaciš u glavu. Ovo je bez potrebe, ali okej. Završila sam svoje, pa reči koje pokišavaš da ubaciš dogovori se sam sa sobom kod mene to ne može da prođe - rekla je Anđela.

- Ne može ni tvoje folirnje - odbrusio je on.

- Dogovoreno - dodala je Anđela.

Autor: A. Nikolić