Nije mogla da sakrije nezadovoljstvo zbog saznanja o njhovom pomirenju!

U toku noći za nama došlo je do žestokok sukoba između Tedore Delić i Nenada Macanovića Bebice, prilikom čega su izgovorene veoma teške reči. Nakon što su svi mislili da je među njima zauvek gotovo, usledio je obrt i njihovo pomirene.

Tim povodom portal Pink.rs stupio je u kontakt s njenom majkom Slavicom Delić, kako bi prokomentarisala novonastalu situaciju.

Slavica je priznala da je vidno potrešena, kao i da se nije nadala da će se situacija ovako odvijati.

- On manipuliše, sve će uraditi da je ponovo pridobije. Juče ju je šest sati terorisao. Juče mi je bilo veoma teško, nisam mogla ni na posao da se fokusiram. Ne znam šta da radim. Rekla je da će biti jaka, ali evo šta se desilo. Videla sam da su legli zajedno, nisam mogla da verujem. Bio je kod nas u kući, a sada me vređa. Pao mi je u očima. Jako sam razočarana jer ona sve ovo preživljava. Ogavne reči joj izgovara, pa posle je hvata na patetiku i njegovu decu, jer su je njegova deca zavolela. Umesto da bude srećan jer ima petnaest godina mlađu devojku, on se ovako ponaša. Plakala sam, nisam mogla da verujem šta slušam. Ona je naša mezimica, jako sam razočarana. Namazan je svim bojama - istakla je Teodorina majka.

Autor: S.Z.