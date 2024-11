Rešila da otvori dušu!

Jelena Ilić došla je u Rajski vrt, kako bi Drvetu mudrosti otkila kako se oseća nakon distanciranja od Ivana Marinkovića.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- Nisam najbolje. Čudno se osećam. Razmišljam previše - kazala je Jelena.

- Šta te muči? - upitalo je Drvo.

- Najviše razmišljam o tome da nekad ne možemo da preokrenemo neke stvari. Zatečena sam nekim stvarima. Oko mene se vrte neke ružne priče, na to nisam navikla. Očigledno je da sam oko sebe imala ljude koji mi nisu bili prijatelji, ni dobri partneri. Ovde se ljudi pravdaju, samo da bi dokazali neku svoju priču. Puna sam negativne energije, ne trudim se ni da dokazujem neke stvari. Previše me ljudi vređa - kazala je Jelena.

- Šta te je najviše uvredilo proteklih dana? - upitalo je Drvo.

- Povredilo me je to što Ivan nije želeo da demantuje neke stvari. Da sam na njegovom mestum, ja bih ga odbranila za nešto što nije istina. Nikakve afere nisam imala sa saradnicima. Najviše me boli to što se spominje da sam izvršila nekoliko abortusa. Jako me to povređuje, jer sam žena koja teži ka tome da se osvarim kao majka - istakla je Jelena.

- Kakva su tvoja osećanja prema Ivanu? - upitalo je Drvo.

- Ne znam šta da kažem. Pomešana su mi osećanja nakon svega. Nisam zaslužila sve ove ružne reči, optužbe i uvrede. Gorak mi je ukus u ustima. Jako se loše osećam. Pokajala sam se zbog svega sa Rajačićem, a pogađa me način na koji Ivan sve to gleda. Ivan od mene pravi monstuma koji se nikada nije pokajao. Bila sam u braku u kom sam samo ja vukla napred. Samo sam ja radila na tom odnosu i trudila se da od toga napravim nešto i dobro za oboje. Radila sam na tome da moj partner bude bolji, Ivan sve to zna. Nisam ni najmanje zaslužila da mi prišiva onakve etikete. Sebićan je u odnosu. Istrošena sam, ne mogu sebe ni da zamislim u nekom odnosu. Znala sam i u odnosu koji sam započela ovde ne mogu da se dam. Bila sam mu najbolja žena, on to zna. Upravo zbog toga, njemu on sada govori da je žrtva, a ne seća se svega što sam za njega godinama činila - istakla je Jelena.

- Želiš da kažeš da te Ivan nikada nije iskreno voleo? - upitalo je Drvo.

- Kad se sve skupi, imam pravo da zaključim da je on mene prestao da voli. Kada nekog voliš, ne okrećeš leđa osobi, ne možeš da zanemariš odnos - istakla je Jelena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.