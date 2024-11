Bez zadrške!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', majka Aneli Ahmić, Jasmina Ahmić-Grofica, progovorila je o Asminu Durdžiću.

Kakva je trenutna situacija sa Asminom i Aneli?

- Taj odnos više ne postoji. Pored nje sam bila uvek kad je njoj jedan lažan profil pisao, iza kog se krije Asmin. On je demantovao da je to on, ali ja znam da jeste, jer je pisao stvari koje samo Aneli i on znaju.

Da li ste kumovali da ima ponovo kontakt sa Norom?

- On je mene blokirao. Ne znam kakav trud on pokazuje? Nedavno je poslao paket stvari, a nakon toga se i video sa njom. Odjednom je navalio na to da se vidi sa detetom. Znam da ga je Stanija ostavila, pa sad u Aneli i nama traži krivca. Igra igru preko Nore. U tome neće uspeti. Bio je dobar otac, dok je bio sa Aneli.

Čega se najviše plašite?

- Plašim se da želi da oduzme Noru. On je na sve spreman. Do sada je pokazivao da je na svašta spreman.

Autor: S.Z.