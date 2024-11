Napokon pravi muškarac u bukvalnom smislu te reči: Anđela izdigla Gastoza na pijedestal, pa urnisala Sofiju i Enu zbog druženja (VIDEO)

Ne štedi reči!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je prilog u kom su gledaoci imali priliku da vide retrospektivu zadatka u Odabranima, a nakon priloga, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Đuričić.

- Ja znam šta on misli i to se ne dovodi u pitanje. Glupo je da kažem da me je povredilo, ali me je zabolelo što me nije naveo, a pomenuo me je...Znam da to jesam, znam da to misli, kao što i ja mislim za njega, da je bila tema "najduhovitija", znam da mene neće navesti, jer ja nisam. Jeste me pogodilo, znam šta misli i onda mi je bilo čudno što me nije naveo...To što mi je pričao posle bilo mi je značajnije od toga - rekla je Anđela.

- Retkost je da muškarci na taj način izražavaju emocije prema devojkama - rekao je Darko.

- Jeste, on se ne libi da kaže nijedno svoje osećanje koje ima prema meni. Ja nekada ne mogu da poverujem da je to stvarnost. Napokon pravi muškarac u bukvalnom smislu te reči, ono što priča, to je u praksi. Zaista jeste pravi, ali da li će biti onaj pravi, to niko ne može da zna. Šta god da se uhvati daje maksimum i uživa u tome što rade. On jeste pravi muškarac u svakom mogućem smislu, to me je kupilo kod njega - rekla je ona, a onda je progovorila o njegovom poklonu Mimas za rođendan:

- On ima dobru nameru, naravno da nije razmišljao o mojoj relaciji sa Mimom. Kada sam mu rekla, nije više ništa rekao na to i nema šta više da se priča - dodala je Anđela.

- Da li smatraš da ćeš uspeti da promeniš svoj pristup prema Gastozu kada si u svađama - pitao je voditelj.

- Jeste, jako ružno. Blam je i sram, njemu ne mogu reč da kažem. Ako mi se to desi, nisam više normalna - rekla je Anđela.

- Ovog petka si ostala imuna na Ivanove uvrede, kako komentarišeš taj njegov način vođenja bitke s tobom - pitao je Darko.

- Mene je najviše povredilo ovo što je rekao za porodicu, ostalo nije. Naravno da je to mislio tada, on nema sada ništa novo da kaže. Sve što je radio sa Željkom se desilo nakon šeste sezone, ne tada. Prvi cilj je imao da mene izvređa, pa i da Gastoza preko mene vređa. Gastoza će više da povredi kada mene brutalno vređa, sigurno neće uspeti, ja Nenadu stalno govorim: "Pusti ga"...Niti mu zameram, niti smo pričali. Za Ivana Marinkovića ne, jedino što on želi je rasprava sa nama, jer je sujetan. Ja sam mu rekla da slobodno ćuti, jer je on jedina osoba koja ne zaslužuje svađu sa nama - rekla je Anđela.

- Bilo ti je neprijatno kada su se raspravljali Ena i Gastoz - rekao je Tanasijević.

- Bilo mi je neprijatno, ja sam mu rekla da ne mogu da se mešam, da je njihovo da reše njihove probleme - rekla je Anđela.

- Odnos Sofije i Ene, kako to komentarišeš - pitao je Darko.

- Juče su Teodora i Ena ogovarale Sofiju, ja sam dobacila nešto...Ni jedna ni druga nemaju lepo mišljenje jedna o drugoj. Ne znam zašto se druže, kada kažu: "Ti si za stariju klijentelu", nije mi jasno šta ih spaja, ali očigledno da postoji čim se druže

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić