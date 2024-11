Kačavenda razvezala jezik: Aneli joj u šiframa pričala o Kariću, donela šok zaključak o vezi Sofije i Terze! (VIDEO)

Milena oplela po cimerima!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je Milenu Kačavendu u "Šiša baru" kako bi razgovarali o gorućim temama iz Bele kuće, a prva je bila njena svađa sa Aneli Ahmić.

- Ona se promenila, rekla je kako zna da ja nju očima ne mogu da gledam. Ja stvarno nemam ništa protiv nje. Kad je primetila da sam se distancirala jesam, jer sam ukapirala da radi klasičan rijaliti. Istina je da je pominjala Stefana Karića, meni je u šiframa i Slađa ništa ne laže. Cara je isto pominjala, kako će biti neka priča. Ja nju nisam vređala, neću da joj priuštim taj ugođaj. Sad kako je drugarica sa Marinkovićkom i Enom urotile su se - govorila je Milena.

- Što ti toliko smeta Milica Dugalić? - pitao je Darko.

- Jer smo bile dobro, dok u nekom priči ispred paba nije isprozivala Đedovića. Pre nego što je ušao ćaskale smo, pa mi je rekla da nije znala da sam dobra sa Markom, pa je krenula neke peckalice od tog dana. Šta ti baba glumataš? Brani baš ove za koje sam to rekla. Izgleda da je baba fetišarka, jer otkako sam rekla da je stara k*ravela ona je super sa mnom - dodala je Kačavenda.

- Kako tebi izgleda veza Sofije i Terze? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ja vidim da veza funkcioniše i da je Sofija zmija opasna. Mnogo mi je interesantija kad komentariše i pravi muljaže ovima koji su za nju govorili da je glupača. Ona je meni pogledom dala do znanja, zna da znam šta radi. Njihov odnos ne vidim mnogo jer su u Odabranima, ali mi deluju okej. Njemu realno nije žao što je izgubio, jer da mu je bilo žao danas ne bi bio sa Sofijom. Ja tu nešto ne vidim ljubav sa njegove strane. Dobro ga poznajem, rekao je da bi voleo da popriča sa mnom, ali nismo imali tu priliku. On verovatno mozga kako njegovi reaguju i šta je sa Milicom, a to neće javno da kaže. Mislim da mu je sve teže i da se pribojava da li će biti N.N. i da li će biti izvedem. Ja mislim da se on pokajao. Dopala se ona njemu, ali ja tu ljubav ne vidim. On je više goreo sa Milicom, intezitet je imao. Mislim da više njega voli Sofija, nego on nju, koliko god da ona drvenato izgleda. Biće da je Miksi bila u pravu - komentarisala je Milena.

- Da li vidiš žar u odnosu Ivana i Jelene? - dodao je Darko.

- Ona je takav mufljuz i prevarant, to je i sad pokazala. Opet je sa Ivanom u dobrim odnosima. Oni su dva patološka slučaja. Kad je bila tema Aleks namerno sam otišla do pušionice i gledala, toliko ga je provocirala i čačkala. Ona je pokazala jasnu ljubomoru. Posle onakvog vređanja porodice, šta bi značio njegov demant? On i da je demantovao ona bi ga šutnula u d*pe, mada ni u to nisam sigurna. Ona je pokazala ljubomoru i to sa žarom. On njoj toleriše i nekog pevača, to sam čula i neću da pričam, ali neću da kažem inicijale. To je pevač sa kojim je bila u šemi dok je bila sa Ivanom - rekla je Milena.

Autor: A. Nikolić