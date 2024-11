Radi mu o glavi?! Luka prekorio Milicu Dugalić zbog njenih 'laži' nakon njegove diskvalifikacije, ona počela da se pravda! (VIDEO)

Pokušao da reši problem!

Luka Vujović prišao je Milici Dugalić kako bi proćaskao sa njom zbog njenih reči koje je izrekla Ivanu Marinkoviću nakon njegove diskvalifikacije. Naime Luka je objasnio Milici da je ispalo kao da je on nju molio da porazgovara sa Ivanom danima pre njegove diskavalifikacije, što uopšte nije bilo tako.

- Ja sam rekao da odlično poznajem Ivana Marinkovića jer kao što gleda i vaša porodica, tako i moja gleda napolju - rekao je Luka.

- Po meni je ispalo da ti ne želiš svađu kao što i nisi želeo - rekla je Milica.

- To je druga stvar, ne možete da kažete dečko je došao kod mene i molio me danima da ja sa Ivanom porazgovaram - rekao je Luka.

- Verovatno sam ja pogrešila u svojoj interpretaciji. Ja mogu da ti se izvinim i da za stolom kažem da sam pogrešila, da mi nisi tako rekao i da sam shvatila drugačije - rekla je Milica.

- Nema potrebe, ali ispalo je kao da vi namerno niste hteli da popričate sa njim čak i da sam vas pitao. On je dao akcenat na to - rekao je Luka.

- On ne sluša nikoga - rekla je Milica.

- Vi ste rekli da ga poznajete od ranije i dali ste mi savet da ne padam na njegove provokacije - rekao je Luka.

- Ne opravdavam sebe, ja samo kažem da mislim da si mi to rekao - rekla je Milica.

- Posle je on rekao da sam ja išao kod vas i molio vas da pričate sa njim, što nije tako. On želi da predstavi kao da sam ja danima čekao da uradim to što sam uradio - rekao je Luka.

- Nisam mislila ništa loše - rekla je Milica.

- Ja to znam vrlo dobro - rekao je Luka.

Autor: N.P.