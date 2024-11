Voditelj podkasta "Na liniji života", Nemanja Vujičić, ugostio je muzičku zvezdu i bivšu učesnicu rijalitija "Zadruga", Zoricu Marković, koja je progovorila svom životu.

Kako je istakla Zorica Marković, kolege nisu birale sredstva da je sputaju.

- Možeš da počneš odakle hoćeš, jer stvarno hodam po žiletu. Takav mi je život! Previše su me pogađali...Ja baš pričam sa jednom mojom drugaricom koja je jako pametna žena i nije iz sveta estrade, ja kažem: "Evo vidiš, ja nisam mnogo krupna, ali nisam ni mala, ali kada bi počela da me bockaš, ne bi bilo mesta gde me nisu povredili" - rekla je Zorica, a onda je otkrila ko je najviše povredio:

- To su sve neke kolege i koleginice koje nemilosrdno grabe ka vrhu, ne birajući sredstva da ti podmetnu nogu, da te bojkotuju gde god stignu. Nisam ja kriva što sam takva i što se ceo život rvem sa životom. Ne zato što sam halapljiva, nego sam tako odgojena - istakla je pevačica.

- Da li je istina da te je sputavala jedna, kažu da je jedna od najvećih balkanskih imena, L. B. - pitao je Nemanja.

- Ne ona direktno. Misliš na Lepu Brenu? Nije ona imala pojma, jeste bila i u to vreme pametna, ali smo se pojavile na sceni istovremeno. Ja mislim da je mozak operacije Saša Popović, on je prema meni bio uvek fer. Odavno sam se izmakla iz tog društva, ne umem da plivam u tim vodama. Kako da ti kažem, to su svakojake vode, mutne vode, ali ne bih o tome. U to vreme, tim koji je radio za nju i oko nje...Stigla je vrlo lako do Bobe. Ona jeste institucija, sve to stoji, ali kada bih ovo rekla, bio bi ovo opasan rat, neko bi morao da ode u zatvor, ne mogu da kažem Nemanja, ovo su jako teške stvari. Ona lično, kao ona, ne mogu da tvrdim, ali ljudi oko nje, ne mislim na Sašu Popovića, ali ljudi koji su radili na projektu "Lepa Brena", tako se zvao u to vreme. Ja sam im smetala, ja sam bila ribetina i ona isto, zgodne smo bile - rekla je Zorica.

- Šta bi ti njih danas pitala - pitao je Nemanja.

- Pitala bih ih: "Da li su srećni?", a mislim da nisu, jer mislim da pare nisu sve u životu - rekla je Zorica.

O čemu je još govorila Zorica, pogledajte u video-prilogu na početku teksta.

Autor: Pink.rs