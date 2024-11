Briznula u plač: Jelena kroz suze istakla šta je bila inicijalna kapisla da prevari Ivana sa Rajačičem: Odbacivao me je! (VIDEO)

Haos!

Učesnici danas imaju debatu na temu prevare, što je inicijalna kapisla za sukob bivših supružnika Jelene Ilić i Ivana Marinkovića koji su se upravo zbog toga razveli.

- Ovde Ivan želi da dokaže da sam ja najgora, a on je taj koji je mene varao dok smo bili u vezi. Ljubakao se sa jednom devojkom, nadomak mene. Je l' ja treba da kažem da sam jedva prešla preko toga? Nije ni on cvećka. Ja sam pala u depresiju prošle godine zbog svega što mi je radio. Prekinuo je u rijalitiju da mi priča o nama, rijalitiji mu je bio bitniji od mene. Odbacivao me je, nije želeo da pokazuje bilo kakvu bliskost - rekla je Jelena.

- Šta si sada sebe pereš? Nemoj sebe da opravdavaš! Ovo su gluposti što si izrekla. Mislim da je bolje jednostavno da više nemamo komunikaciju - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.