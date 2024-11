Ovo je pravo lice Dače Virijevića: Terzi pričao iza leđa, a sada je došlo vreme za naplatu svih tračeva o njemu! (VIDEO)

Ovo Terza nije znao!

U toku je ''Igra istine'', reč je dobio Marko Stefanović koji je postavio pitanje Aleksandru Anđeloviću.

- Kakav je tvoj odnos sa Keti? - upitao je Marko.

- Uvek ću poštovati prvog sebe, pa onda sve ostalo. Ostaje da mi se sviđa, ali nekog daljeg odnosa što se mene tiče neće ga biti. Najgore što je mogla da uradi je da se ismeva meni i našem odnosu. Danas sam čuo da se provlači kako smo imali se*s to nije istina. Izviniću se njenom sinu ako je to napolju tako plasirano. Ja sam se već izvinio, demantujem da smo imali se*s. Da nije bilo ismevanje nje i njegov druga mene možda bih pokušao - rekao je Aca.

- Dačo da li misliš da si teret u odnosu Sofije i Terze i da li si iskreno rekao svoje mišljenje o Terzi Sofiji? Kaži svoje pravo mišljenje o Terzi? - upitao je Aca.

- Mislim da uopšte nisam teret, ja sam Sofijin prijatelj i iz spoljnog sveta. Nisam im teret jer sam ja na njihovoj strani kada niko nije na njenoj strani. Meni je glupo kada moram da odem i da stojim na vratima Odabranih i čekam hranu. Moje mišljenje o Terzi, rekao sam još na početku da je to najgore nešto što je on uradio. On je nju odbranio sinoć, suprodstavio se Luki. Sofija mu je zamerila što je posle pričao sa Lukom. On je uvek odbrani od svih, ja i ona smo jedino komnetarisali kada je on otišao kod Luke - rekao je Dača.

- Ja sam otišao kod Luke da bih čuo šta ima da kaže. Ja ne mogu da se ljutim na njega i njegovo mišljenje - rekao je Terza.

- Ne treba vama niko da govori šta ste vi uradili, jer to znate oboje. Jedino što možete da opravdate je da se između vas vidi vaša emocija. Pitanje je da li je Sofija shvatila šta je uradila ili ne - rekao je Mića.

