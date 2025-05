OSTAVILA JE PORODICU PO STRANI: Munjez potkačio Draganu kao nikada do sad, Aneli istakla da je Luka najuobraženiji! (VIDEO)

Šok!

Naredna osoba koja je najvodila najuobraženije osobe u Eliti, bila je Aleksandra Nikolić.

- Anđela i Mateja - kazala je Aleksandra.

- Đedović i Sandra - kazala je Sofija.

- Đedović je uobrtažen, ne dopušta bilo kome da mu se približi. Bezobrazan je i uobražen. Teodora je uobražena, moja drugarica. Misli da bi mogla da bude sa većinom muškaraca, kako kaže, ali ipak ima svog Bebicu - kazala je Jelena.

- Korda, kada je reč o muškarcima, to je Korda. On sad ne vidi Terzu i mene, ne sluša nas više, samo mu je Ana u glavi. Od žena je to Dragana. Ostavila je svoju porodicu po strani. Nije ih slušala - rekao je Munjez.

- Marko i Sanja. Nisu jedini došli kod Sofi na rođendan, ne znam da su se ikada svađali žestoko - kazala je Teodora.

- Marko i Sanja - rekao je Bebica.

- Od muškaraca je Luka, koji se prema meni veoma uobraženo ponaša. On je rekao da ću tek da vidim ko je on. Kristina je od žena najuobraženija - kazala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.