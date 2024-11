Sada je sve jasno: Jelena indirektno priznala da voli Ivana Marinkovića, Đedoviću se sklopile kockice! (VIDEO)

Priznala!

Marko Đedović došao je kod Jelene Ilić kako bi pokušao da je smiri nakon haosa sa Ivanom Marinkovićem, te je porazgovarao sa njom.

- Jelena šta je s tobom? - upitao je Marko.

- Ništa zabranjivao mi je da komuniciram sa Rajačićem, ucenjivao me da ako budem sa tobom sedela da ću videti šta će raditi. Onda je započeo priču sa Aleksandrom i rekao mi je sad ću da vidi. Danas sam ga pitala da li će pričati sa njom, on je rekao jel sam normalna - rekla je Jelena.

- Njijh dvoje su tri sata pričali, ja sam ih slušao sat ipo vremena, a potom sam stavio čepiće da spavam. Moraš da znaš da oni pričaju o njima - rekao je Đedović.

- On je mene zvao da jedem, ja ga iskulirala. Ja sad saznajem da su pričali, a mene danas ucenjuje da će on pričati sa njom ako ja pričam sa tobom. Danas mi je zamerio Karića - rekla je Jelena.

- Znači on tebi sve vreme ispira mozak da ti ne smeš ni sa kim da priča, a ustvari on to radi - rekao je Đedović.

- Da, sad je poenta da on izvuče od mene da ja njega volim - rekla je Jelena.

- Da, sad svi pričaju da si ti ljubomorna - rekao je Đedović.

- Zakleo mi se danas da on sa njom neće pričati - rekla je Jelena.

- Tri sata su pričali - rekao je Đedović.

- Njoj je samo rijaliti bitan. Ona je jedan ološ i zna kakva sam ja, ja neću nju da diram - rekla je Jelena.

- Ti ne trebaš ni njega da diraš - rekao je Đedović.

- Ja neću izdržati osam meseci- rekla je Jelena.

- Je l' tebe boli ovo što on radi, je l' ti njega voliš? - upitao je Đedović.

- Ne nego me ucenjivao sve vreme - rekla je Jelena.

- On je sad siguran da ti njega voliš, još mu sad svi potvrđuju - rekao je Đedović.

- Ja danima ne mogu da spavam - rekla je Jelena.

- Zato što ga voliš ili zato što si besna? - upitao je Đedović.

- Sve ukupno - rekla je Jelena.

