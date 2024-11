Terza raskrinkao Teodoru, otkrio da planira da uspostavi kontakt sa Škatarićem napolju, ona se indirektno odala: Nema tela, nema dela! (VIDEO)

Indirektno priznala sve?

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala postavljati intrigantna pitanja učesnicima i otkrivati njihove tajne. Joca Novinar

- Terza, rekao si da je Teodora rekla da hoće da ostavi Bebicu - rekao je Joca.

- Nije direktno meni plakala, nego tamo na klupi. Bebica je legao, ja sam došao da sipam vodu. Ona je skidala šminku, ja sam je pitao je l' Bebica problem. Rekla je da, ne znam kako da prekinem ovo. Sutradan smo pričali, rekla je ja njega volim, ali nije mi to to više. Rekla je Bebici da nije spremna na takvu vezu, a to je rekla i Kariću - objasnio je Terza.

- Ovo su sve izmišljotine i laži - ubacila se Teodora.

- Kad su Najo i Zec pobegli, ja joj rekao pobegao ti Najo. Ona je rekla zvaću ga napolju. Oni se konstantno raspravljaju u krevetu, ona njega ne može da podnese - otkrio je Terza.

- Nema tela, nema dela. Opet prave priču, huškaju ga protiv mene - rekla je Teodora.

Autor: Iva Stanković