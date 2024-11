Iskrena!

U toku je ''Igra istine'', reč je dobio Elvin Kadrić koji je postavio pitanje Anđeli Đuričić o depresiji koju je prošla nakon veze sa Zvezdanom Slavnićem.

- Anđela kako ti je bilo posle Zadruge 6, kako je bilo dane koje si provodila kući? Da li je bilo ponuda od muškaraca, da li si išla psihijatru, da li taj čovek ima zabranu prilaska? - upitao je Kadra.

- Osećala sam se jako depresivno, bila sam razočarana u sebe prvenstveno. Bila sam prazna skroz i depresivna. Da, sve mi je bilo teško. Bilo mi je teško da idem kući i da se viđam sa prijateljima. Naravno da su mi zamerili mnogi, što je i normalno, ali onog trenutka kada sam se završila taj odnos svi su mi pružili podršku. Nisam sebi smela da dozvolim neke stvari. Nisam pila nikakve tablete, postidela sam se pred roditeljima, bilo me sramota da dođem kući. Nisam nikoga ub*la, ali znam šta su moji roditelji zaslužili od mene. Oni su meni oprostili sve jer sam ja njihovo dete, ali nisam želela ništa da im priredim loše u životu. Meni je najteže bilo da sebi oprostim što sam ih razočarala. Uključila sam Tik Tok lajvove jer mi je bilo lakše psihički kada su mi ljudi pisali lepe stvari, najviše sam zbog toga uključivala, da bi mi prošao taj krizni period. Kada sam prevazišla te probleme onda sam se ugasila sa tih lajvova, prošlo je to od proleća, ali naravno da je to trajalo - rekla je Anđela.

- Kada je Darko rekao da li misliš da te Gastoz može oživeti, ti nisi odgovorila? - upitao je Kadra.

- Naravno da da, ja sam svoje greške naučila. Nikome se više nikada neću dati sto posto, to nema veze sa mojim izborom partnera. Ja sam se posle te veze izgubila, sada sam onakva kakva treba da budem. Ja sam se promenila u ljubavnom odnosu posle toga, dosta emocije drugačije pokazujem. Možda sam ja preterivala u iskazivanju emocija. Ta veza iako je bila najgora, osvestila me da ne pravim greške. To je najgora moguća veza, ali moja najveća lekcija. Drugačija sam sa Gastozom i sama prepoznajem neku razliku, mnogo sam bolja ličnost sebi, sada imam više samopouzdanja i smatram da je sve onako kako treba da bude. Ja sam ovim odnosom sa njim mnogo zadovoljnija nego u nekoj vezi od godinu ipo dana. Mislila sam ranije da ako ja dam sto posto sebe muškarcu on će gledati samo u mene - rekla je Anđela.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.