Kod mog Nenada... Anđela pred svima priznala šta voli kod Gastoza! (VIDEO)

Nakon pauze za reklame voditelj Darko Tanasijević vratio se u Belu kuću i nastavila se analiza Raka u horoskopskom znaku.

- Bebica mi je tipičan Rak. Za njih mi ne najspecifičnije da su lojalni i emotivni, to mi je ona pokazao. Aleksandra je pokazala da je emotivna, Luka mislim da je u drugarskim odnosima lojalan, u odnosu prema Eni i ostalim odnosima ovde. Kod mog Nenada volim što je Rak u podznaku - rekla je Anđela.

- Bebica nema brižnost i saosećanost, on ne brine o osećanjima ljudi i da li će da ih povredi rečima. Luku mnogo gotivim, on je mene non stop zvao oko mog oporavka. Ima zaštitnički instikt prema svojim prijateljima, uvek skače za Enu. On mi je tipičan Rak - dodao je Mateja.

Autor: A. Nikolić