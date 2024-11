Rat Aneli i Kačavende ne jenjava: Kuma na stubu srama zbog pomirenja sa Miljanom, Mateja oplepo po njoj, a onda je Karić dao svoj sud (VIDEO)

Strasti se ne smiruju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Naredno pitanje koje je voditelj Milan Milošević pročitao bilo je za MIlenu Kačavendu:

- Ako si ti oprostila Miljani onoliko silne uvrede, što se ljutiš na Aneli što je oprostila Terzi?

- Ja se ne ljutim, samo moram da podsetim da se Miljana priključila onima koji su komentarisali moje oblačenje tada. Ona i ja smo se vređale i govorile jedna drugoj svašta, ali se nisu pominjala deca. - rekla je Milena.

- Ja sam navikla da budem najgora, a ja sam sve vreme bila uz nju poslednjih dana života njene majke. - rekla je Miljana.

- Ja se dobro sećam naših uvreda, ja sam tada rekla i Miljani i Jeleni Marinković da ću im poslati telegram kako da se ponašaju na sahrani bliske osobe. Moram da kažem da nikoga nisam tužila u sedmici, u Narod pita sam tužila Ivana i MIljanu, ona mi je govorila da sam krala po buticima, da sam narkomanka. a za Terzu i Aneli sam komentarisala. MIljana i ja se jesmo vređale najstrašnije, ali ona mi nije otkopavala mrvu majku. - rekla je MIlena pa ja dodala:

- Aneli se priključila Eni i rekla je kako sam ja bila na nominacijama mnogo fina prema Miljani.

- Ona mene ogovaraš na svakom ćošku - rekla je Aneli.

- Aneli misli da ja nju ogovaram, a ona mene provocira sve vreme, pominje moju porodicu, meni niko ne može ništa, komentarisaću koga hoću i kako hoću - - rekla je MIlena.

- Moje lavice su najjalče, ona je Miljani oprostila sve a jedna drugu su polivale i zalivale, ona sve laže - govorila je Aneli.

- Ko laže? Ja sam sve rekla šta i kako, a to što to radiš šta želiš to je na tebi - rekla je MIlena.

Naredni koji je komentarisao njihov sukob bio je Mateja Matijević:

- Milena je skakala i komentarisala njih da su kanturine. Mnogo moralnih granica je pređeno i mnogo stvari je rečeno i mnogo lopti je spušteno - rekao je Mateja.

- Ja sam sa Aneli supustila loptu poršle godine kada je bila trudna, i sa Milicom isto, i sada sa Miljanom - rekla je Milena.

- Ti si hranila Uroša koji te je vređao - dobacivala je Aneli.

- Milena ti si izgubila validnost za komentarisanje zbog pomirenja - govorio je Mateja koji se nakon toga posvađao sa Miljanom.

- Ona mene ne vadi iz usta, stalno me negativno komentariše, ja sam bila uvek tu za nju, a ona mene ponižava - dodala je Aneli.

- Milena je stekla reputaciju komentatora, a kada ima porblem sa nekim, surovo komentariše - rekao je Raško.

- Aneli u kakvom odnosu si ti sa Terzom? upitao je Karić.

- Mi nemamo komunikaciju, danas smo se posvađali, ali nema tu ništa - rekla je Aneli,.

- Ovde ispada da ljudi kanale Milenu jer se pomirila sa MIljanom, a koliko se njih posađalo sa Miljanom - dodao je KArić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.