Izjeda je sujeta: Ivanov kum Gera opleo po Jeleni jače nego ikad! Smatra da Ilićeva taktički sve radi, kako bi ispala žrtva!

Bez dlake na jeziku!

Danima unazad odnos Jelene Ilić i Ivana Marinkovića prete brojne turbulencije i žestoki verbalni okršaji. Nakon što je on priznao da mu odgovara blizina Aleksandre Nikolić, krenuo je žestoko suočavanje sa bivšom suprugom.

Njegov kum, Gera, prokomentarisao je novonastalu situaciju i dao sud o svemu što se dešava, kada je reč o njima.

On je istakao da je na strani svog prijatelja, te je iskoristio priliku da žestoko oplete po Ilićevoj, te je istakao da je njeno ponašanje oličenje nemoći.

- Jelena je počela da pravi probleme jer se on zbližio sa Aleksandrom. Ljubomorna je jer on želi da njemu bude bolje i lakše. Ljubomorna je, to je očigledno. Ne želi opet da bude sa njim, ali je je izjeda sujeta. Ne voli ona Ivana, koliko sad želi da ubedi učesnike kako joj je teško. Neka se izjasni, šta hoće?! Nema ništa od njih, meni je Ivan rekao da ne želi više nju pored sebe i da bez nje živi punim plućima istakao je Ivanov kum.

Autor: S.Z.