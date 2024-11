Dala svoj sud! Pevačica komentarisala odnos Miljane i Bebice, njega nazvala njenim produktom: Dala mu je ime, ona je Đepeto

Voditelji današnje emisije RedAkcija su Milica Krasić i Goran Todorović koji su ugostili pevačicu i bivšu rijaliti učesnicu Vesnu Vukelić Vendi.

Tokom emisije Vendi se dotekla teme odnosa Miljane Kulić i Nenada MAcanovića Bebice koji su se promirili pre par dana, a sinoć se opet posvađali:

- Miljana je napravila Bebicu i njega i njegov nadimak, a to ima istoriju i pre svega. On se našao kao amortizer za lizanje rana koje je napravio Zola. On je bio dobra tampon zona, on je bio zanimljiv za upucavanje vremena, on je bio žena za sva vremena. - rekla je Vendi pa je dodala:

- Miljana je Đepeto Bebici, ona se samo igra sa njim.

Autor: N.B.