Sad vidim da im ne trebam: Miljana ogorčeno osolila po Anđeli i Gastozu, Terza i Munjez na strani Đuričićeve! (VIDEO)

Miksi ih ne podnosi!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala svojim intrigantnim pitanjima pomrsiti konce učesnicima. Miljana Kulić odgovarala je na Darkova pitanja.

- Kad im trebam, kad delim veliki budžet, onda sam dobra. Anđelu i dalje volim, svi znaju kako sam se osećala, kad sam morala da radim nešto protiv svoje volje. Rečeno je u pismu da se navedu loše osobe, nisam htela nju da navedem. Sad vidim da im ne trebam. Ja ne trpim nepravdu, Gastoz me je izvređao, a posle mi je davao slatkiš. Ničim izazvano me izvređao, jer sam pre toga rekla da ne mislim da je Anđela loša osoba. Ivan je mislio da je Dačina torta. Gastoz je govorio da sam loša majka, jer to pričaju za Ivana. On hoće da me ogadi narodu - rekla je Miljana.

- Terza, šta zameraš Gastozu - pitao je Darko.

- Ja sam na Anđelinoj strani, daješ tortu ljudima koji vređaju tvoju devojku. To ne vređa samo nju, nego i njihovu podršku. Nije stvar hrane, nego što bi on njemu davao tortu? Ivan je konsstantno vređa, a on ništa - rekao je Terza.

- Po meni je postupio dobro 50 posto, jer ne može da da jednom, a ne drugom. S druge strane, trebalo je da dublje porazgovara s Anđelom ili ona da mu kaže da neće da išta daju Ivanu - rekao je Munjez.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković