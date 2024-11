Gori od ljubavi!

Darko Tanasijević, predstavnik portala Pink.rs u emisiji "Pitanja novinara", nakon razgovora sa Jovanom Pejićem, obavio je razgovor i sa Enom Čolić.

- Koliko ti je bilo lakše kada ti je Peja rekao da ti je oprostio neke greške - pitao je Darko.

- Baš je lepo. Ponovila sam tri puta ono što mi je rekao: "Kazna je prošla, sve sam joj oprostio" - rekla je Ena.

- Ti si ga kritikovala da je on hladna vodolija, koji je škrt i štur na tim rečima, a sada kada je počeo da ti pokazuje emocije, a ti si rekla da se sprda sa tobom i da te baroniše - rekao je Darko.

- Ne znam, teško mi je da poverujem. Velike i krupne reči su to. Šta ti želiš od života, a on mi kaže: "Želim da budeš srećna", nešto je instant nežan, možda je zbog zime...Ja sam malo sklona tome da verujem u ono što mi se sviđa, volim da ulepšavam sve, da me lepo laže. Ne mislim da me laže, više se koncentrišem na te lepe stvari koje mi priča. Složila sam se sa Milenom sto odsto kada je rekla da žena oseća među 200 žena na svadbi koja je pretnja, ja to ne osećam- rekla je Ena.

- Na koji način posmatraš druženje Peje i Bakija - pitao je Darko.

- Ovo je sada već drugi put da se ponavlja, rekao je da on smatra da ja nisam za njega. Mislim da on svoje mišljenje stiče u odnosu sa trenutnom situacijom, ali i ne mislim da mu nešto priča loše za mene - rekla je Čolićeva.

- Kako Baki gledaš ti na ovo što te ogovaraju po kući i pričaju da Peji puniš i truješ glavu - pitao je Darko.

- Peja nije mali, dobro razmišlja u skladu sa svojim godinama. Ja sam sa njim jer smo tu od početka i na tom sistematskom, ja sam s njegovom tatom u jako dobrim odnosima. Prihvatio sam ga kao nekog svog sina, jeste da je on dosta mlađi od mene, nas ništa neće poremetiti - rekao je Baki B3.

- Peja ide iz vrtića u starački dom i kada se raspadne starački dom i vrtić, on nekako bude on i ima devojku. On je dete, statistiku da izvede koliko on još puta treba da pr*a, kao satnicu, verovatno bi ga odsekao kada bi video koliko sati života mu je ostalo...Baki nije bio u pravu kada kaže: "Nije ona za tebe, nervira se", šta nije u 25 godina za njega? U 25 godina je sve za tebe i da plačeš i da se smeješ i da se je*u i da se razvode, u strahu od negrešenja ljudima prođe život - rekao je Đedović.

