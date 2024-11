Žestok udarac Site Ahmić: Besna kao ris na Đoleta i Slađu, Anelin odnos sa Matejom prozvala teškim poniženjem! (VIDEO)

Razvezala jezik u programu uživo!

Sestra Aneli Ahmić, Sita Ahmić, uključila se u emisiju "Pitam za druga" i u razgovoru sa voditeljima Anastasijom Buđić i Stefanom Kandićem Kendijem razgovarala o gorućim temama "Elite".

- Što se tiče Đoleta bila sam upozorena od Aneline podrške. To je njegova karakterna osobina, on je čovek beskičkenjak. Pričao je da se raspitivao o Aneli, ja sam siguran da on ne zna u kojoj zemlji je Dubrovnik. Oni su dva različita sveta, vidi mu se po ponašanju da je obična alapača koja gleda u kafu. Svaka porodica bi se posramila, ne daj Bože da moja Aneli tako nešto kaže. ja kažem stvari za koje Aneli uradi da mi se nisu sviđale, kao što je oprostila Terzi. Aneli je neko ko nikoga ne ogovara, nećete naći takav klip - govorila je Sita, pa prokomentarisala Slađu Poršelinu:

- Slađa mi se zgadila. Obraćala mi se u kameru u pabu, govorila da joj pošlajem čestitiku i očito je već tad znala da sam joj zamerila. Ovo sad je dno dna, izdala je Aneli. Aneli je trebala da gleda kako se Slađa druži sa Enom, to nije mali konflikt. Pričali su laži, a znali su da se Aneli sve mnogo više vaga jer je majka, ušla je sa stavom, a ne kao klošarka. Slađa joj nikad nije bila prijatelj i nikome nije bila prijatelj. Slađa samo ganja prvu temu - poručila je Sita.

- Kako komentarišeš vezu sa Matejom i zadatak sa Urošem? - pitala je Anastasija.-

- Zadatak nije bio potreban, ali znam da je cilj bio da ga raskrinka. Kad tad ću joj reći da je to bila greška. Ona nije svesna šta radi, voli da se grli, da se dira, da li joj je to drugarica, momak ili mama. Ona na silu hoće Mateju jer je sa njim bila, ponižava se najgore - rekla je Sita.

Autor: A. Nikolić