Žestoka povratna: Dačo pokazao zube Peji, pa brutalnu prozvao Slađu! (VIDEO)

Nije hteo da im ostane dužan!

U toku je glasanje za najnepažljivbijeg takmičara u "Eliti". Ovonedeljni vođa Miljana Kulić dala je reč Bakiju B3.

- Na prvo mesto ću da stavim Ivana. Drugo mesto je Dača, on je izgovorio ono Eni i ne znam kako je ona izdržala sve to. Treće mesto Gruja, šta si uradio zbog Mime i izgubio, a vidi kako ti se vratilo - govorio je on.

- Prvo mesto Ivan Marinković zbog njegovog roditeljstva, u životu nisam čuo da se neko tako ophlodi prema svojoj deci. Drugo mesto je Aleks Nikolić zbog rijalitija je prodala prijatelja. Kad izađeš šipka te čeka, to ti je zagarantovano. Mima treće mesto, legla je u krevet sa drugim muškarcem - pričao je Miloš Raduović Soni.

- Prvo mesto Teodora Delić, samo da je stavim gde joj je mesto, a to je dno. Drugo mesto je Terza jer nije pažljiv prema porodici koja se nervira jer je u ovom stanju. Treću moram Ivaniju koja je bila nepažljiva prema mladim majkama - rekao je Danijel Dujković Munez.

- Prvo mesto Mima jer je ispala nepažljiva prema svojoj porodici, pa onda i prema Gruji. Peja je nepažljiv prema Eni, čim je Munjinu pažnju tražila. Treće mesto je Slađa, pre je bila pažljiva, ali je to pokvarila. Želim da čujem zašto sa, ja nepažljiva prema njoj? Jedina mi ti nisi čestitala slavu, a ja sam to očekivao od tebe. Aneli mi nije drugarica, a ona mi je prišla i tri puta me poljubila - govorio je Dačo Virijević.

- To ćemo napolju, ne bih Srđana da spominjem. Nije me pozdravio, možda se ljuti. Aneli nije problem, ja sam uvek direktna. Pokazao si da nemaš stav jer odgovaraš Peji i meni - dodala je Slađa.

Autor: A. Nikolić