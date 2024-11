Stavila tačku na odnos sa njim: Sofija otkrila preko čega neće preći Terzi, a evo da li ima nade za pomirenje (VIDEO)

Dosta joj je!

Sofija Janićijević se naredna našla u Šiša baru gde je u razgovoruz sa voditeljiem Darkom Tanasijevićem otkrila šta se devaša sa nnom i Borom Terzićem Terzom.

-Ja mislim da on nije dobro psihički, to su ve videli i drugi takmičari. Ja sam bila iznenađena zbog svega i njegovog stava - rekla je Sofija pa je dodala:

-On mene cedi ako krpu, uzima sve dobro iz mene, a kanali me, svaki dan proča kako mu je loše,što sam prazna. Ne mogu, to utiče na mene, pa se uhvati mog rođaka mede, to me je bas iznerviralo.

- On je i sada u gasu, u tom ludilu, čekam da vidim kakav će on da bude., od govori da mu nije dobro, a ja poređena i verujem u sve što je rekao. Mene on nikada nije pitao ko je Meda, a Meda je rođak sa mamine strane, a za to je Bebica kriva, jer je on pokrenuo tu priču. Što se mene tiče naša priča je gotova.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.B.